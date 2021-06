Roma, Under seduce Mourinho: ieri il gol in nazionale. Il nodo degli esuberi giallorossi

In casa Roma tra i giocatori da smistare e piazzare questa estate ci sarà Cengiz Under, reduce da una stagione deludente con il Leicester in cui ha totalizzato appena 19 presenze (9 in Premier, 8 in Europa League e 2 FA Cup) e 2 gol. Un bottino scadente che non ha convinto gli inglesi a spendere 23 milioni per il riscatto, una cifra troppo alta per un calciatore che non ha dato le garanzie sperate.

APPROFONDIMENTI LE STRATEGIE Roma, chi farà la squadra per Mourinho? La sfida è... CALCIO Roma, Mourinho già al lavoro in "smart working"... CALCIO Mourinho, a Roma spunta il primo murale: lo Special One in Vespa...

Cengiz, dunque, tornerà al mittente e sarà uno di quei calciatori che il gm romanista Tiago Pinto proverà a piazzare sperando che l’Europeo costituisca una vetrina per impreziosirlo e far salire il prezzo. Ieri i primi segnali sono arrivati nel match amichevole tra Turchia e Moldavia in cui Under, partito dalla panchina, ha siglato la rete del definitivo 2-0, inviando un messaggio importante al tecnico Gunes. Il prossimo match dei turchi sarà l’11 giugno contro l’Italia all’Olimpico nella partita inaugurale dell’Europeo, quel giorno Under dovrebbe partire come riserva, ma il suo obiettivo è quello di trovare spazio in nazionale e convincere Mourinho a puntare su lui per il prossimo anno.

Lo Special One dovrà scegliere tra 14 esuberi che costuiranno il mercato in uscita dei giallorossi: Olsen, Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Santon e Reynolds, Diawara, Pastore, Nzonzi, Kluivert, Under, Carles Perez, Bianda e Coric. Under proverà a giocarsi le sue carte, ma al momento le possibilità di una sua conferma nella capitale sono ridotte al lumicino: Pinto sta pensando di inserirlo come contropartita nella trattativa con l’Arsenal per Xhaka, altrimenti la seconda ipotesi sarebbe il Milan dove ritroverebbe Frederic Massara l’uomo che lo ha scovato e consigliato a Monchi nell’estate del 2017. La Roma vorrebbe disfarsene a circa 15 milioni, il suo contratto scadrà nel 2023 e l’ingaggio attualmente ammonta a circa 2 milioni netti a stagione. Cifre troppo alte in un mercato segnato dal Covid.