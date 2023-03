De Paul: Quanto fumo prima delle gare al Mondiale!

Il segreto dell'Argentina al Mondale in Qatar? Un po' di fumo prima delle partite. Incenso o qualcos'altro? Lo racconta Rodrigo De Paul, uno dei protagonisti, ex Udinese e adesso all'Atletico di Madrid. «C’è una cosa che ha fatto che è stata tremenda, ma non la dirò. Non è niente di speciale. In corridoio c'era sempre del fumo. Poi ho scoperto che era "Licha" Lisandro Martinez. Uscivo dalla stanza e dicevo: smettetela con queste cose». Le reazioni non hanno tardato ad arrivare, dagli altri campioni del mondo, alcuni si sono affrettati a precisare che erano solo sigarette o tabacco. Cristian Romero, El Cuti, difensore del Tottenham, dopo che sui social si è scatenata la corsa ad accusarli di essersi fatti le canne, ha spiegato così: «Dopo la sconfitta contro l'Arabia ero compagno di stanza di Licha Martínez che mi disse: "dobbiamo cambiare l’energia della squadra” e, per farlo, ha comperato un milione di bastoncini di incenso. Inondando di fumo tutto il corridoio prima di ogni match».