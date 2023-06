Roma, Aouar si presenta: "E' il progetto giusto per me"

L'attesa è terminata. La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l'acquisto di Houssem Aouar: "Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia', ha dichiarato il calciatore. "Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto", le sue prime parole in giallorosso. Il centrocampista algerino arriva nella Capitale dopo aver terminato il proprio contratto con il Lione. Ha firmato un accordo che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028 e vestirà la maglia numero 22 che negli ultimi anni è stata di Zaniolo.