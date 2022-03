Andressa risponde a Thomas: Roma-Milan finisce 1-1

Sfortuna tanta. E anche il classico gol dell'ex. La Roma impatta 1-1 con il Milan. La vetta della classifica s'allontana (adesso la Juve è a +5 dopo la vittoria sul campo del Napoli), ma le giallorosse rimangono ben salde al secondo posto, quello che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Che poi, ovviamente, è l'obiettivo principale della squadra di Spugna. Un risultato che sta stretto, per quello visto in campo e per le occasioni create. Oltre i due pali colpiti da Glionna nella prima frazione, altre due opportunità con Mijatovic - conclusione dalla lunga distanza con Giuliani fuori, pallone a lato di poco - e con Soffia al minuto 88, con la deviazione in angolo dell'estremo difensore rossonero. Insomma, la Roma ci ha creduto, eccome.

APRE THOMAS

Come detto classico gol dell'ex poco dopo la mezz'ora: angolo per il Milan, Thomas è brava a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Zuccata vincente e Milan avanti. Prima la Roma era andata vicino al vantaggio con Glionna (primo legno), e poi la stessa attaccante, direttamente su calcio di punizione, centra un'altra volta il palo allo scadere. Il pari, poi, arriva al 65' grazie alla brasiliana Andressa: mancino dal limite, altro bacio al legno, e Giuliani non può nulla. Un pari come detto che sta stretto. Quello che rimane è una prestazione importante, ancora da grande squadra.