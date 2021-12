Allegri alla vigilia del Bologna: «Abbiamo recuperato 6 punti sul Napoli. Il mercato di gennaio non risolverà le cose»

Dopo il pareggio amaro contro il Venezia, Max Allegri prova a ripartire dalle poche certezze che si è costruito da inizio stagione. «La cosa positiva è che abbiamo recuperato 6 punti al Napoli nelle ultime settimane, le partite determinante sono quelle di gennaio e febbraio. L’anno nuovo vedremo, magari cambia l’anno e cambia tutto. Del mercato non ha senso parlare»

APPROFONDIMENTI LE SFIDE Chi è l'anti-Inter? Milan, Atalanta o Napoli, ecco... COPPA ITALIA La Samp elimina il Toro. Lecce unica superstite di B: batte lo...

MERCATO. «Del mercato non ha senso parlare perché ora bisogna lavorare. Poi ci pensa la società, parliamo tutti i giorni, ma non è il mercato di gennaio che risolve quello che dobbiamo risolvere. La rosa è ottima dobbiamo migliorare».

RECUPERI. «Dybala non è ancora a disposizione. Non si è allenato con la squadra questa settimana, vediamo se torna con il Cagliari. Chiesa procede bene, come Danilo, ma sono entrambi out anche per martedì. Chiellini ha qualche acciacco, spero torni martedì. Kulusevski può essere un buon cambio dalla panchina, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe».

ULTIMATUM. «Felice di aver scelto la Juve, ora non servono ultimatum ma c’è bisogno di un percorso di crescita, per migliorare gli errori e la fase realizzativa. Tra gennaio e febbraio abbiamo diversi scontri diretti, vogliamo fare una seconda parte di stagione migliore. Bisogna avere fiducia perché i giocatori non diventano all’improvviso bravi o scarsi».

LUCE IN FONDO AL TUNNEL. «La vedo perché bisogna averla. Bisogna lavorare per migliorare, questa è una squadra con giocatori con poca esperienza nel vincere, ci vuole tempo. Se saremo bravi accorceremo, ma abbiamo pochi punti rispetto a quelli che dovremmo avere».