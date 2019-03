Juventus, Allegri: «Ribaltare il 2-0 sarebbe un'impresa straordinaria»

TORINO – Dopo due imprese sfiorate contro Bayern (2016) e Real Madrid (l’anno scorso) stavolta la Juve non si accontenta di una grande prova d’orgoglio. “Abbiamo possibilità di ribaltare il risultato – spiega Allegri alla vigilia e ci mette il solito carico per sdrammatizzare -. L’Atletico non prende gol da cinque partite? Meglio per noi, prima o poi per la legge dei grandi numeri…”. Max fa buon viso a cattivo gioco perché oltre a De Sciglio, Barzagli, Khedira, Cuadrado e lo squalificato Alex Sandro oggi si è fermato anche Douglas Costa. “Cosa cambia senza il brasiliano? Che in panchina verrà Nicolussi Caviglia. Se riusciamo a passare il turno sarà un’impresa straordinaria, ma dobbiamo essere bravi a leggere la partita e il suo sviluppo. Non voglio sentir parlare di gara dell’anno: è un ottavo di finale, se passiamo mica abbiamo vinto la Champions”. Allegri ha tenuto tutti sulla corda negli ultimi giorni provando il 4-2-3-1 poi il 3-5-2 ma infine sembra orientato a lanciare Spinazzola (al debutto in Champions) nel 4-3-3. Altra panchina pesante per Paulo Dybala. “Non dico se Paulo gioca oppure no, ma senza Douglas Costa non ho cambi in panchina con quelle caratteristiche. Spinazzola è cresciuto molto, in questi momenti ci vuole qualcuno che abbia spensieratezza”. Ma anche l’esperienza di CR7 non guasta. “Ha fatto talmente tanti gol in questa competizione che averlo con noi è un grande vantaggio. Ha segnato poco anche perché non ha giocato tutte le partite per squalifica”.

Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA