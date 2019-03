Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, a 24 ore dal ritorno degli ottavi contro i Colchoneros ha parlato in conferenza stampa «Chi sta nella Juve è abituato alla pressione mediatica, non ci fa né caldo né freddo. Il risultato dell'andata a Madrid non è il massimo, ma nessuno di noi crede che sia impossibile. Dobbiamo osare, volere il passaggio di turno un pò più di loro, e non ho dubbio che l'avremo».

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA