Middleton salva gli Stati Uniti, ma che suicidio la Turchia: 93-92 all'overtime

in lunetta e passa la paura. Gliringraziano il giocatore dei Bucks e battono la93-92 al termine di una partita incredibile. Dopo l'81-81 pari dei 40', all'overtime succede di tutto. La Turchia a 14'' dalla fine si trova avanti 92-91.perde palla banalmente efa fallo antisportivo sulla ripartenza turca. Balbay fa 0/2 dalla lunetta. La palla è ancora turca: la rimessa è per Osman che subisce il fallo ma in lunetta fa a sua volta 0/2. Quattro errori pesanti come macigni: avrebbe potuto chiudere il match e invece lo lasciano clamorosamente aperto. Gli States - che per rispetto delle versioni passate quest'anno non possono essere chiamati- tornano nel pitturato turco e prendono il fallo. Il resto è la freddezza di Middleton dalla lunetta. I due secondi rimanenti non bastano alla squadra di Erden e Ilyasova - che prende l'ultimo tiro - per per costruire il tiro del successo e l'America tutta tira un sospiro di sollievo. Nella classifica del girone gli Usa restano al comando a punteggio pieno con 4 punti, davanti a Repubblica Ceca e Turchia a 3, chiude il Giappone a 2.