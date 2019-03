Basket, la Procura federale apre un'indagine sul ds di Treviglio: insulti sui social ai napoletani

Ancora insulti ai napoletani, sui social, durante la gara al San Paolo contro la Juve. Non dal mondo del calcio, ma addirittura da dirigenti di basket. Tant'è vero che la Procura Federale della Fip ha aperto un'indagine in merito alle parole di Massimo Gritti, direttore sportivo della società Remer Treviglio, pubblicate attraverso un post sulla pagina personale Facebook. Tali parole, riferite a fatti accaduti durante la gara di Serie A di calcio Napoli-Juventus, contengono espressioni di grave discriminazione territoriale. «A Milano Koulibaly viene fischiato e viene giù il mondo, stasera lo stesso giocatore rifila un calcione davanti al guardialinee a Dybala e addirittura non restituiscono il pallone. Che cosa pretendono di ricevere questi napoletani di m.. in giro per l'Italia», ha scritto il ds di Treviglio su Facebook. L'indagine coinvolge anche il Consigliere

Federale Marco Tajana, che ha messo «mi piace» al post social di Gritti.