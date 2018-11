Nba, ottava vittoria consecutiva dei Warriors. I Clippers di Gallinari battono Minnesota

Ottava vittoria consecutiva, 10-1 in stagione, per i Golden State Warriors. Alla Oracle Arena i detentori dell'anello hanno la meglio 117-101 sui Memphis Grizzlies (5-4) grazie ai canestri di Klay Thompson, 27 punti, e Kevin Durant, 22, 19 punti invece per Stephen Curry. Parte bene la squadra ospite avanti 31-29 dopo il primo quarto, all'intervallo lungo il risultato è in perfetta parità, 58-58, ma nel terzo quarto i Warriors accelerano chiudendo con un parziale di 34-15 che indirizza la gara verso un successo dei padroni di casa che arrivano alla sirena a +16. Per quanto riguarda i Grizzlies, il miglior marcatore è Dillon Brooks, 18 punti, 15 punti per Jaren Jackson Jr. e Shelvin Mack.

Vittoria nella notte per i Clippers di Danilo Gallinari, la franchigia di Los Angeles supera 120-109 Minnesota conquistando la sesta vittoria stagionale, 4 le sconfitte, con l'italiano migliore a canestro dei suoi con 22 punti, 3 assist e 4 rimbalzi (sei centri su sei dalla lunetta) in 31 minuti di gioco, 22 punti anche per Tobias Harris. Parte col piede sbagliato la sfida allo Staples Center per i californiani sotto 31-33 dopo il primo quarto ma all'intervallo il risultato è ribaltato, 63-59 per i padroni di casa che nel terzo parziale aumentano il distacco di altri 4 punti arrivando a +8 all'ultima frazione di gioco dove dopo essersi fatti quasi raggiungere, 92-91 a 10'37 dalla fine, riprendono il controllo della gara chiudendo con 11 punti di vantaggio. Ennesima sconfitta per i Timberwolves al sesto ko su sei gare in trasferta, 4-7 in stagione. I più prolifici a canestro di Minnesota sono Jimmy Butler, 20 punti, e Derrick Rose con 22, 20 punti anche per Karl-Anthony Towns autore anche di 12 rimbalzi.

