Nba, i Clippers superano i Suns all'overtime, 25 punti di Gallinari

I Los Angeles Clippers (17-9) faticano più del previsto ma riescono a domare dopo un tempo supplementare i Phoenix Suns (4-23) per 123-119. Per i californiani sugli scudi Tobias Harris (33 punti e 8 rimbalzi) e l'azzurro Danilo Gallinari che segna 25 punti (6/12 dal campo e 11/12 ai tiri liberi) e cattura 5 rimbalzi. Per la franchigia dell'Arizona non basta la buona prova del rookie DeAndre Ayton (20 punti e 12 rimbalzi). LeBron James trascina i Los Angeles Lakers (17-10) al successo sui Miami Heat (11-15) 108-105 aggiudicandosi l'ultima sfida contro il suo amico ed ex compagno di squadra Dwyane Wade, che si ritirerà al termine di questa stagione. Il 'presceltò mette a referto 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi ed è ben supportato da Kyle Kuzma (33 punti e 7 rimbalzi). Per Wade doppia doppia da 15 punti e 10 assist. I campioni Nba in carica dei Golden State Warriors (19-9) superano alla Oracle Arena 116-108 i Minnesota Timberwolves (13-14) infilando la quarta vittoria di fila. Tra i californiani brilla in particolare Stephen Curry (38 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). Minnesota lotta ma deve alzare bandiera bianca malgrado i 31 punti e gli 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.



Sesto successo consecutivo per i Boston Celtics (16-10) che battono 113-100 i New Orleans Pelicans (14-15) al TD Garden. I padroni di casa, privi di Kyrie Irving e Al Horford fanno leva sulla grande prestazione di Marcus Morris autore di 31 punti. Per la franchigia della Louisiana non è sufficiente un eccellente Anthony Davis (41 punti e 7 rimbalzi). Prosegue il momento positivo per i Philadelphia 76ers (19-9) che si impongono in casa ai Detroit Pistons (13-12) con il punteggio di 116-102. Per Philly bene Joel Embiid (24 punti e 8 rimbalzi) e Ben Simmons (18 punti e 10 rimbalzi e 7 assist). I Pistons pagano l'assenza di Blake Griffin e cedono malgrado i 28 punti di Luke Kennard e i 21 con 17 rimbalzi di Andre Drummond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA