Nba, Chris Paul va oltre quota 11.000 assist in carriera: è il terzo di sempre

Chris Paul ci ha abituato a tante magie nel corso delle sue 18 stagioni in Nba ma di certo non intende fermarsi. Nella notte italiana ha tirato fuori l'ennesimo coniglio dal cilindro sfondando quota 11.000 assist in carriera. Il 37enne, playmaker dei Phoenix Suns, che alla Crypto.com Arena di Los Angeles ha guidato i suoi alla vittoria contro i Clippers (112-95), ora siede al terzo posto di un podio straordinario. L'uomo più in alto è John Stockton (chi se non lui?) con 15.806 assist complessivi totalizzati mentre il secondo gradino è occupato da Jason Kidd a quota 12.091. L'appuntamento con la storia, contro la franchigia che in passato lo ha proiettato nell'olimpo delle migliori point guard della lega, è arrivato nel primo quarto della sfida con un passaggio in alley-oop indirizzato a DeAndre Ayton.

«Lo dico con grande onestà: fino al fischio finale ero ignaro del record. La verità è che sono stato fortunato ad aver avuto compagni del calibro di David West, Peja Stojakovic, Blake Griffin, Deandre Jordan, JJ Reddick e adesso Booker. Senza di loro non avrei mai raggiunto questo traguardo: sono stato un privilegiato». CP3 ha chiuso la partita con 7 punti, 11 assist e 8 rimbalzi: nelle prime due uscite dall'inizio della nuova stagione ha già messo a referto 21 assist. L'obiettivo adesso, oltre a mettere le mani sull'agognato titolo Nba, sfiorato nelle Finals del 2021 contro i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo, è quello di mettere la freccia e sorpassare Kidd. Paul non ha affatto intenzione di smettere di stupirci.