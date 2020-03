Basket, Milano conquista Valencia. La Virtus Bologna ai quarti in Eurocup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano torna al successo nel silenzio della Arena di Valencia. Dopo un tempo supplementare, l'Olimpia vincedopo cinque sconfitte consecutive. La vittoria permette agli uomini di Messina di raggiungere proprio gli spagnoli in classifica e continuare a sperare nella qualificazione ai play off. È una tripla allo scadere del supplementare di Vlado Micov, rivista all'instant replay e convalidata, a permettere all’Olimpia Milano di sbancare Valencia, mettendo al sicuro un pesantissimocon la squadra di Ponsarnau. Il serbo chiude con 13 punti e 7 rimbalzi, dietro ai 16 e 9 assist del "Chacho" Rodriguez. Importanti anche Scola e Roll, con 11 punti a testa. A Valencia non bastano i 21 di Abalde e i 19 di Dubljevic.Milano parte bene, conducendo un buon primo quarto soprattutto nella metà campo difensiva e toccando il +9 al 12', in un primo tempo pressoché sempre condotto che vede l'Olimpia andare al riposo sul +8,. Valencia rientra e sorpassa, ma Milano non molla e torna a +6 a 8' dalla fine, ma è un finale tutto da giocare. Abalde riporta avanti Valencia a 5' dalla fine, poi gli spagnoli rimangono a secco e una tripla fondamentale di Roll a 1' dalla fine vale il +5, Moraschini sbaglia la tripla del ko. Dubljevic dalla lunetta fa 2/2, lasciando a Milano 14 secondi e 2 decimi per costruire un ultimo tiro. Micov in entrata firma il +2, con 7'' da giocare, ma Abalde pareggia dopo il timeout e manda la sfida al supplementare,, visto che Rodriguez non riesce a costruire un tiro negli ultimi 2.6 secondi.Dubljevic segna il +5, 74-69, a 1'50'' dalla fine. Scola e il lungo montenegrino non sbagliano dalla lunetta. Sastre manca il colpo del ko, e dopo un canestro pesante di Abalde, Rodriguez tiene in vita Milano con la tripla del -2 a 22' secondi dalla fine. Ancora Abalde con un libero segnato, poi Rodriguez firma dalla lunetta il -1 a 8 secondi. Colom sbaglia entrambi i liberi, Micov firma la tripla della vittoria sul cambio di campo. Finiscee Milano è ancora viva.Una convincente Virtus Bologna, supera quota 100, batte nella sfida-spareggio i turchi del Darussafaka Istanbule conquista l'accesso ai quarti di finale di Eurocup dove si troverà di fronte, tra due settimane, i francesi del Monaco. Dopo le polemiche durante la settimana su dove giocare la partita, i silenzio della Stark Arena di Belgrado premia il coraggio delle Vu Nere, avanti già 14-30 dopo dieci minuti, poi anche di 21 punti a metà secondo periodo. Al riposo lungo bolognesi ancora avanti. I turchi provano il tutto per tutto tornando al meno quattro, 62-66, ma nel momento di maggiore pressione, Pajola recupera due palloni fondamentali, Ricci inventa due triple e il vantaggio torna a essere rassicurante,. I turchi non hanno più la forza di rientrare, la segafredo torna sul +21, 73-94 al34esimo, e la qualificazione è in cassaforte.Ricci con 17, 15/25 da tre punti di squadra e Bologna torna a casa con la qualificazione ai quarti così come la Reyer Venezia che affronterà Malaga.