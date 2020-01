La AX Milano cede al Fenerbahce, ma salva la differenza canestri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano perde ancora in Eurolega, il Fenerbahce vincema non riesce a ribaltare la differenza canestri dell'andata (+13). Milano resta settima anche grazie alle sconfitte delle dirette inseguitrici. Il Fener risale, ma l'accesso tra le prime otto é ancora lontano. L'avvio é equilibrato, Milano mette il naso avanti in diverse situazioni anche se solo di un punto. Alla prima accellerata però l'Olimpia deve rincorrere, 24-15, poial 15esimo. Al riposo lungo é 41-31. Il vantaggio del Fener si mantiene sempre intorno ai dieci punti, Milano non riesce mai a rientrare. Tarczewski tiene a galla gli ospiti, al terzo riposo é 56-47. Lo stesso Tarczewski e Scola riportano Milano fino al meno due a quattro dal termine, ma Datome e Vesely permettono al Fenerbahce di chiudere. I turchi risalgono in classifica.E' stata una settimana europea di successi per il basket italiano. In Eurocup, la Reyer Venezia prima domina a Patrasso, poi si fa riprendere, va avanti, subisce l'ultimo tiro senza prendere canestro e vince in trasferta la sua decima partita, su 13, in coppa. Nel derby tutto italiano a Trento, la Virtus Segafredo Bologna vince. Decisivo, ancora una volta, Milos Teodosic che con la Segafredo, da +16 a -4, segna dieci punti e serve due assist costruendo tutti i canestri che trascinano le V nere alla vittoria nell’ultimo quarto, chiudendo poi la partita a quota 23 punti.In Champions league, il Banco Sardegna Sassari vince a Strasburgo e ottiene l'aritmetica qualificazione al turno successivo. Ancora un'altra vittoria incredibile per la Happy Casa Brindisi, sotto 20-31 al primo quarto e 45-53 al riposo lungo. Un parziale da 28-18 nel terzo periodo rimette avanti la squadra di casa 73-71. Il Paok é avanti 90-91, sbaglia due tiri liberi a otto secondi e Stone trova la tripla della vittoria,, a 1 secondo e sei decimi dalla sirena tenendo i pugliesi ancora in vita per la qualificazione. Servono due vittorie e sperare in una serie di risultati favorevoli.