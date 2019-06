Nba, botti di mercato: Anthony Davis ai Lakers e LeBron esulta sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vecchia stagione è appena finita e quella nuova già parte con i botti: la bomba arriva dacon i Lakers che annunciano l'arrivo didai. Operazione già tentata a febbraio dai gialloviola e poi saltata per la mancata intesa sulla contropartita. Davis raggiunge dunque, mentre ai Pelicans andrannoe tre future prime scelte, inclusa quella (il quarto pick assoluto) del prossimo draft. La dirigenza losangelina riesce dunque a “salvare” almeno Kyle Kuzma, altro dei suoi talenti emergenti che era stato a sua volta incluso nell'offerta di febbraio.Entusiasta James che su Instagram ha commentato così la notizia: «Andiamo fratello! È solo l'inizio». Il tutto accompagnato da un fotomontaggio in cui la stella dei Lakers è ritratto insieme a un Davis già con la divisa da gioco gialloviola. Con questa mossa, e considerato che ora i Lakers puntano a un free agent di spessore come Kyrie Irving o Kemba Walker, LA torna una squadra che può competere per il titolo, dopo che quest'anno non è riuscita a qualificarsi per i playoff.