NBA, Denver batte i Lakers e Davis si infortuna. Doncic e Giannis super ma Dallas e i Bucks vanno ko

I Los Angeles Lakers cadono dopo sette vittorie consecutive. La corsa di LeBron James e compagni si ferma contro i Denver Nuggets (122-105 il finale) ma a preoccupare di più sono le condizioni di Anthony Davis: il lungo si è infortunato dopo un contatto con Nikola Jokic ed è uscito dal campo zoppicante, mentre si teneva il tendine d'Achille destro.

APPROFONDIMENTI BASKET Utah Jazz, l'exploit in Nba regala la scuola ai ragazzi... BASKET Micheal Jordan ha perso 300 milioni in un anno. E GameStop danneggia...

Vittoria in trasferta dei Portland Trail Blazers (121-118) sui Mavericks nonostante i 44 di Luka Doncic, meno sofferta quella di Oklahoma su Milwaukee per 114-109 con Giannis che però va in tripla doppia. Il veterano Mason Plumlee trascina al successo Detroit su New Orleans (123-112), chiudendo con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Kobe Bryant, fu un errore del pilota a causare l'incidente in elicottero: svelata la perizia

Sconfitta interna di Toronto contro Minnesota (116-112), con i Raptors che hanno sprecato l'occasione di riacciuffare la partita, e di Charlotte contro gli Spurs (122-110). Netto il successo di Phoenix su Orlando (109-90): si tratta della sesta vittoria consecutiva per i Suns, con Devin Booker che chiude a 27 punti. I Clippers, infine, portano a casa l'unico successo di Los Angeles, battendo Cleveland 128-111, mentre Sacramento si è dovuto arrendere a Memphis per 124-110 e Boston a Washington per 104-91.

I risultati delle partite della notte NBA:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 123-112

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 112-116

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic 109-90

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 128-111

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 110-124.

© RIPRODUZIONE RISERVATA