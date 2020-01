Kobe Bryant morto, era stato appena superato da LeBron James nella classifica all-time Nba

La morte di Kobe Bryant arriva poche ore dopo il record di LeBron James, che ha superato proprio l'ex star dei Lakers nella classifica dei migliori realizzatori all-time della storia Nba. LeBron nella notte ha messo a referto 29 punti contro Philadelphia, portandosi a 33.655 complessivi e conquistando la terza posizione in questa speciale classifica ai danni di Bryant, scivolato quarto (33.643). Kobe si era complimentato con LeBron via Twitter: «Grande rispetto per mio fratello King James».

LEGGI ANCHE Morto Kobe Bryant, leggenda Nba. Media Usa: incidente con il suo elicottero in California

LEGGI ANCHE Kobe Bryant morto, chi era la star Nba: dall'infanzia in Italia al successo con i Lakers



Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA