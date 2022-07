Al via il progetto “8.24” in ricordo di Kobe Bryant, presenti anche Otello Rinaldi e Gaetano Papalia. Foto

RIETI - Subito dopo la conferenza stampa di presentazione delle 10, ieri mattina ha preso il via il progetto “8.24” ideato dal “Bcm Sport Team Asd” per ricordare nel migliore dei modi Kobe Bryant.

Oltre al comitato organizzatore, presenti l’assessore alla Sport del Comune, Chiara Mestichelli, il consigliere della Provincia Maurizio Ramacogi, la delegata del Coni provinciale Emanuela Perilli.

Come noto quella in corso è l’edizione "zero” di un programma ridotto di due giorni, utile per presentare gli eventi previsti nel 2023, durante il quale atleti under 18/19/20 di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia – le città in cui Kobe visse in Italia – si sono allenati agli ordini di Alberto Martelossi, senior assistant coach dell’Apu Udine dai lunghi trascorsi in serie A.

Invitati anche Otello Rinaldi - presidente della Amg Sebastiani quando Joe Bryant fu ingaggiato a Rieti nel 1984, il quale ha approfittato per ricordare anche Gustavo Tolotti, scomparso la settimana scorsa, giunto quasi contemporaneamente alla Sebastiani e poi ceduto insieme a Bryant nel 1986 a Reggio Calabria – e Gaetano Papalia che nel 1985/86 procurò la sponsorizzazione Ippodromi d’Italia.