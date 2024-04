Kobe Bryant, venduto all'asta per 760 mila dollari l'anello delle Finals 2000: chi l'ha comprato?

L'anello di campione Nba del 2000 regalato da Kobe Bryant a suo padre Joe, ex giocatore di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia tra il 1984 e il 1991, è stato venduto all'asta per 760mila dollari, una cifra che aggiungendo i diritti che spettano al venditore (la casa d'aste Goldin) arriva a 927.200 dollari (circa 860.000 euro).

L'anello di Kobe venduto ad una cifra superiore a quello di Bill Russell

Si tratta dell'anello vinto dall'ex campione americano nel 2000, nonché il primo dei 5 titoli vinti da Kobe con i Los Angeles Lakers, ai tempi in cui il suo numero di maglia era l'8. CBS e l'edizione online del 'Los Angeles Times' riferiscono anche che durante l'asta l'anello ha ricevuto 43 offerte (16 negli ultimi 22 minuti) e quella risultata vincente è la cifra più alta mai pagata per un anello di campione Nba. Il precedente record erano i 705mila dollari totali pagati per il 'Ring' di campione del 1957 appartenuto al centro dei Boston Celtics Bill Russell.