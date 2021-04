Nba, Doncic trascina Dallas alla vittoria su Golden State: i risultati delle partite

Doncic trascina i Dallas Mavericks alla vittoria in casa dei Golden State: finisce 103 a 133 grazie ad un super Luka Doncic, che segna 23 dei suoi 39 punti nel solo terzo quarto. Alla sirena per lui 15/23 al tiro con 6 rimbalzi e 8 assist. Il vantaggio dei Mavericks - sesti a Ovest - è arrivato a toccare anche il +43, cancellando la brutta sconfitta di Sacramento della sera precedente. La partita di Golden State è durata giusto tre minuti e 20 secondi, quando Steph Curry ha segnato dalla lunga distanza la tripla del vantaggio sul 12-11. E dire che prima della partita coach Kerr aveva cercato di caricare i suoi dicendo alla stampa che con una vittoria avrebbero potuto riagguantare Dallas in classifica, forti anche del tie-breaker. La differenza invece è stata a dir poco abissale: Steph Curry ha chiuso con 27 punti e Mychal Muldur ne ha aggiunti 26, ma tolto il loro 11/20 dalla lunga distanza il resto della squadra ha tirato 5/23 dall'arco.

APPROFONDIMENTI NBA Nba, i Lakers battono Orlando Magic 114-103: bene anche Spurs e Suns.... NBA Nba, dominio da Mvp di Antetokounmpo: Bucks battono i 76ers 124-117.... NBA Nba, super Chris Paul regala la vittoria ai Suns: bene anche Clippers... NBA Nba, Steph Curry trascina i Warriors nel finale: battuti i Milwaukee... MONDO Stati Uniti, basket: crolla il canestro durante la partita, i...

Nba, super Curry segna 49 punti con 10 triple: Warriors battono i 76ers 107-96

Luka Doncic makes basketball look way too easy. Generational talent. 💯 pic.twitter.com/M9KceK5Noa — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) April 28, 2021

I match

Milwaukee vince, invece, in trasferta a Charlotte per 114-104. Gli Hornets avevano già vinto due volte nei primi due incontri stagionali coi Bucks, ma Giannis Antetokounmpo non avrebbe permesso che realizzassero uno «sweep» ai loro danni. Il due volte Mvp in carica ha chiuso con 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, seguito dai 22 di Brook Lopez. Charlotte che dal canto suo non si arresa, anche dopo un primo tempo chiuso a -17. Devontè Graham con 25 punti e Miles Bridges con 21, hanno guidato la rimonta fino al -4 a quattro minuti dal termine, ma una tripla sbagliata da Terry Rozier (4/17 per 8 punti finali) e una schiacciata di Antetokounmpo seguita da una tripla di Middleton hanno definitivamente chiuso i conti.

Di seguito i risultati delle sfide valide per la regular season Nba disputate nella notte: Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 115-119; Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 104-114; Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 112-133; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 103-116; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 107-114; Golden State Warriors-Dallas Mavericks 103-133.

Nba, Tatum guida la rimonta Celtics: ko i Nuggets di Jokic

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA