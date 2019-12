Bologna, il derby è della Virtus. Fortitudo schiantata e mai in partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un derby atteso dieci anni. Lo vince la Virtus, senza attenuanti per la Fortitudo che paga una pessima serata al tiro da tre, 5/21, e in generale un approccio diverso rispetto ai virtussini. Che aggrediscono la partita dalla palla a due per poi dilagare nel finale. Incredibile partita di Weems, 32 punti con 9/11 da due punti e 4/5 da tre. Hunter ne scrive 15. Teodosic e Markovic incantano con 20 assist in coppia sui 24 totali di squadra. I cinque uomini in doppia cifra per la Pompea non bastano a limitare i danni. Stasera è festa bianconera.Nella stracittadina numero 104, la Virtus parte subito forte, 16-7, poi 22-11 al decimo. La Fortitudo non risponde alla forza dei padroni di casa, al 14esimo è 33-16. Teodosic e Markovic incantano, la Virtus chiude avantial riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, Weems e Gamble regalano il 60-38 e la partita al 24esimo è in cassaforte per i bianconeri. La Fortitudo ha un un sussulto e chiude. Le palle pwerse dei biancoblu e la precisione al tiro di Weems mandano in paradiso la squadra allenata da Djordjoevic: 74-52 al 34esimo. La Virtus dilaga e chiude. Djordjoevic mantiene la sua imbattibilità come allenatore contro la Fortitudo e la Virtus riprende la marcia trionfale dopo la sconfitta a Sassari. Pompea mai in partita, ma ancora in corsa per la Coppa Italia.Oggi il resto della giornata., mentre tra Brescia e Cremona in palio il quarto posto solitario in classifica. Pesaro cerca la prima vittoria in campionato contro Cantù, Brindisi ospita Reggio Emilia per tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, Varese (contro Pistoia) in casa non concede nulla a nessuno. Trento attende Trieste in crisi di risultati, ma con l'allenatore Dalmasson confermato in panchina, posticipo di lusso tra Treviso e Sassari. L'Olimpia Milano riposa in campionato ma è di scena a Mosca in una partita di Eurolega di grande spessore contro l'ex MIke James.