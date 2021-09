Real Sebastiani-Fortitudo Rieti, si rinnova il connubio per il mini basket

Martedì 14 Settembre 2021, 11:51

RIETI - “Impariamo a giocare divertendoci”. È questo lo slogan scelto dalla Fortitudo Rieti per promuovere la stagione 2021/22 del Centro Mini Basket organizzato in collaborazione con la SSD Real Sebastiani Rieti.

L’iniziativa è riservata a tutte le bambine e i bambini nati dal 2010 al 2016 e l’attività si svolgerà in diversi punti della città: da #CasaReal alla palestra dell’Istituto Tecnico per Geometri, passando per altre palestre cittadine che verranno definite nei prossimi giorni.

Per informazioni più dettagliate è possibile telefonare ai seguenti numeri: 3519136212 – 3338118614 – 3383703800 oppure inviando una mail a fortitudobasketrieti@gmail.com