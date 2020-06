Scauri, il basket riparte dalla Fortitudo. Si presenta la nuova società

Attesa e curiosità tra gli sportivi del Sud Pontino per la presentazione della Fortitudo Scauri, nuovo club impegnato a rilanciare il basket biancazzurro, dopo la cessione del titolo di serie B al Catanzaro. Gli occhi sono puntati sull'incontro pubblico in programma domani, domenica 21 giugno - alle 20, all'Arena Mallozzi, storico campo cittadino (in caso di maltempo, al Pala Borrelli).

Il compito di illustrare progetti ed iniziative spetterà a Massimo Ranieri, 48 anni, consulente finanziario, già diesse del Basket Scauri, che guida il gruppo di sportivi e di ex cestisti.

«Per amore della maglia rivela Ranieri io ed alcuni amici abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura, consapevoli del fatto che Scauri non possa stare senza basket di un certo livello. Stiamo allestendo un club in grado di disputare un campionato senior e di varare un progetto a lungo termine per il settore giovanile, con l'obiettivo di far tornare in prima squadra ragazzi scauresi. Sappiamo - aggiunge il leader della Fortitudo - che il momento storico è difficile, legato alla crisi economica ed all'emergenza sanitaria in atto, ma restiamo fiduciosi. Sono convinto che, con l'aiuto della comunità, degli imprenditori e dei tifosi, possiamo creare una grande società, perché ogni concittadino ha a cuore la formazione di basket, come dimostrano i 70 anni di vita raggiunti dal movimento biancazzurro. Vogliamo dare continuità ad una storia iniziata nel 1949, favorendo la partecipazione di tanti sportivi».

Con un passato significativo alle spalle, scandito da ben 19 stagioni in serie B, la località turistica del Sud Pontino non vuole sparire dal circuito cestistico. C'è ancora voglia di palla a spicchi in riva al mare, come dimostra la mobilitazione in corso.

