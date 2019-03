Virtus Roma sconfitta da Bologna. La Coppa Italia finisce in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ferma in semifinale il sogno della Virtus Roma, sconfitta dalla Fortitudo Bologna. La squadra di coach Bucchi, che ha già vinto la Coppa Italia di Legadue con Brindisi nel 2012, domina fino al 30-43, poi subisce il ritorno di Bologna che segnacontro i 35 dei capitolini. Per Bologna sei uomini in doppia cifra e appena dieci palle perse contro 17. A Roma non basta la coppia Sims e Moore, 16 punti ciascuno, e Baldasso da 11 punti. Antimo Martino alla seconda finale consecutiva in Coppa Italia (lo scorso anno allenando Ravenna), ora attende la vincente tra Treviso e Bergamo. Per Roma ora solo testa al campionato, mancano sette partite alla fine della stagione regolare, la promozione diretta non deve sfuggire.Senza Sandri e Chessa, Roma conferma Saccaggi e Landi nel quintetto inziale insieme a Moore, Santiangeli e Sims. Primo vantaggio 4-7 con la tripla di Moore che poi commette due falli. Santiangeli con cinque punti in fila e Prandin tengono avanti la Virtus 13-17 al settimo. Un antisportivo alla difesa della Fortitudo e il terzo fallo di Delfino sono capitalizzati da Baldasso. Roma avanti 19-28 al decimo con 5 su sette da tre punti. Prandin segna punti importanti per il 26-36, poi Moore e Sims lanciano Roma sul. Martino chiama time out e Bologna torna in campo rivitalizzata, Fantinelli e Pini la riavvicinano sul 37-43. Roma non segna quasi più, Rosselli schiaccia in contropiede, Hasbrouck da tre fissa ilal riposo lungo.Bologna torna in campo con decisione, ma Moore e Sims tengono avanti Roma 49-54. La Fortitudo trova subito il pareggio sul 54, poi Hasbrouck mette quattro punti in fila per il primo vantaggio di tutta la partita dei bolognesi: 58-57 al 26esimo. Roma soffre la difesa avversaria, Fantinelli con un pregevole sottomano regala il 66-59, il terzo quarto si chiude(terzo quarto da 25-16 per i bolognesi). Coach Bucchi abbassa il quintetto, ma Bologna attacca molto bene il post basso. Delfino mette il 74-63, poi il 79-64 al 34esimo. Leunen e Pini vanno in doppia cifra per punti segnati e la Fortitudo vola 86-68 al 36esimo. Roma prova a reagire con tre canestri in fila dalla grande distanza: 88-78 a 100 secondi dalla fine. E' l'ultimo sussulto, finiscee Bologna vola in finale.