I calendari di Serie A: Roma comincia contro la Virtus Bologna, prima in casa contro Brindisi

Partenza ostica sul parquet della Virtus Bologna il 25 settembre. Quattro giorni dopo l'esordio in casa contro Brindisi, primo di due match consecutivi al Palalottomatica: il 6 ottobre infatti arriva Cremona. Sono alcuni degli spunti del calendario della Virtus Roma, pronta a vivere il suo ritorno nella massima serie.Ancora: alla 6° giornata scenderà a Roma l’Olimpia Milano di coach Messina, mentre nel turno successivo è in programma la sfida con i vicecampioni della Dinamo Sassari. Nella partita natalizia (26 dicembre) della 15° giornata la squadra di coach Piero Bucchi affronterà in trasferta i campioni d’Italia della Reyer Venezia. La Virtus riposerà nell’ultimo turno, terminando quindi la propria regular season il 19 aprile nella sfida interna contro Reggio Emilia.La Final Eight di Coppa Italia si svolgerà a Pesaro dal 13 al 16 febbraio 2020; mentre la sosta prevista per le Qualificazioni all’Europeo del 2021 sarà dal 17 al 25 febbraio 2020.«Iniziamo subito andando sul campo di una delle favorite del campionato, la Virtus Bologna: una squadra che cercherà di mettere pressione anche a Milano – ha commentato coach Bucchi - Noi dovremo puntare a crescere partita dopo partita, facendo tesoro delle vittorie e delle sconfitte perché siamo una squadra giovane e dobbiamo approcciarci a questo campionato con grande determinazione. L’essere in diciassette squadre permette di avere un calendario equilibrato con otto sfide in casa e otto fuori, noi avremo spesso alternanza di due partite fuori e due in casa. Personalmente sono poi molto contento di tornare in Serie A ed esordire in trasferta contro il club nel quale ho iniziato ad allenare, per poi partire in casa contro i miei amici di Brindisi, una città e una squadra alla quale mi legano tanti ricordi».