Virtus Gvm Roma 1960, sold out al palazzetto e tanti rappresentanti delle istituzioni

Tutto pronto, appuntamento alle ore 18.00 Virtus Gvm Roma 1960-Carver Roma farà registrare per la prima volta dopo il restauro del Palazzetto il tutto esaurito. Attesa per la grande coreografia che servirà per salutare l’arrivo a Roma del patron del gruppo “Gvm care&research” Ettore Sansavini oggi tra i 3 gruppi nazionali più importanti nella sanità con sedi in Italia e Europa che ha sposato il progetto di sostenere il ritorno in seria A della Virtus. Con lui si sono impegnate anche altre aziende importanti come la Team Service di Emilio Innocenzi, che sarà presente all’incontro, Mc donalds, Froneri, oltre ai tanti i gruppi che si stanno avvicinando.

In tribuna oltre alle famiglie Zoffoli e Tonolli, artefici della rinascita della Virtus GVM Roma 1960, tantissimi esponenti del mondo istituzionale di Roma e del Lazio: il Sottosegretario Claudio Durigon, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato, il vice presidente della regione Lazio Roberta Angelilli, il presidente del consiglio Regionale Antonello Aurigemma, il consigliere regionale Luciano Crea, il Parlamentare Claudio Mancini, il Senatore Antonio Saccone, Luciano Nobili, Giorgio Simeoni, Mario Ciarla, Giulia Tempesta, Stefano Erbaggi, Emanuela Droghei, la Presidente Lorenza Bonaccorsi e Sabrina Giuseppetti.