Basket, ridotta la penalizzazione a Varese da meno 16 a meno 11

Ridotta la penalizzazione alla Pallacanestro Varese da sedici a 11 punti. E’ quanto ha deciso la Corte federale di appello a seguito del ricorso presentato dalla società lombarda. Questo il dispositivo diramato dalla Federbasket in un comunicato stampa: “La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pallacanestro Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione”

Ora in classifica, Varese sale a 21 punti. A due giornate dal termine della stagione regolare, non è ancora salva, ma si lasci alle spalle Trieste, Reggio Emilia e Napoli a quota 20 e Verona, oggi nuovamente ultima a 18 punti. Secondo quanto appreso da Il Messaggero, la società si ritiene parzialmente soddisfatta, ma non andrà avanti con ulteriori appelli. Senza penalizzazione, la squadra allenata dalla rivelazione Matt Brase avrebbe 32 punti e sarebbe quarta in classifica.

LA VICENDA - Lo scorso 13 aprile Varese era stata penalizzata di 16 punti con l’accusa di essere stata ammessa al campionato senza avere i requisiti. A causa del lodo arbitrale intentato da Milenko Tepic nei confronti della sua ex squadra per un mancato pagamento relativo alla seconda annualità del suo contratto. L’ala serba aveva firmato un biennale con Varese nel 2019, ma poi si era separata dal club dopo sole 3 partite. Al momento dell’iscrizione al campionato, nella documentazione depositata, Varese attestava che non esistevano situazioni debitorie con tesserati, ma l’arbitrato FIBA vinto da Tepic a novembre scorso, che ha costretto il club biancorosso a pagare una cifra complessiva vicina ai 90 mila dollari, per il Tribunale federale comporta la violazione delle regole FIP, secondo le quali non possono essere ammesse al campionato società che hanno lodi in corso. Da qui il meno sedici diventato oggi meno 11. Si attendono le reazioni delle altre squadre impegnate nella lotta salvezza.