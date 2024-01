Basket serie A, Venezia prima al girone di andata. Milano e Pistoia entrano in Coppa Italia

Brindisi batte Brescia nel testa coda di ultima giornata e si regala un’ulteriore speranza di salvezza anche in virtù della sconfitta interna di Pesaro, prima sotto di 30 contro Sassari poi rientra fino al meno quattro senza completare la rimonta. La vittoria dei pugliesi regala il primo posto a Venezia, Bologna, sconfitta a Reggio Emilia, resta terza. In Coppa Italia vanno Milano e Pistoia che vincono le rispettive partite e si regalano la Final Eight a Torino.

Questo il tabellone dei quarti di finale: Venezia (1) - Pistoia (8), Brescia (2) - Napoli (7), Bologna (3) - Reggio Emilia (6) e Milano (4) - Trento (5). In campo femminile, invece, la Final Four femminile vedrà di fronte Reyer Venezia - Geas Sesto San Giovanni e Famila Schio (detentrice del trofeo) contro la sorpresa Passalacqua Virtus Ragusa di coach Lino Lardo che ha vinto 67-76 in casa della Virtus Bologna con un roster ridottissimo e con Spreafico con la febbre. Entrambe le finali si giocheranno a Torino nella settimana tra il 14 e il 18 febbraio.

Nell’anticipo di ieri, l’attacco di Varese, 101 punti, stronca la difesa di Treviso (96 punti segnati) che rientra dal -14 al -1 nel finale ma non riesce a trovare il sorpasso anche grazie alle giocate di Hanlan che segna 12 punti nell’ultimo periodo e tiene avanti gli ospiti. Nico Mannion 30 punti, 8/14 dal campo e 13/15 ai liberi. Da quando è arrivato, Varese ha vinto tre partite consecutive e ora la classifica è molto migliore.

Le partite

Bertram Tortona-Givova Scafati 89-52

Tortona parte forte, 19-9 al decimo, poi 30-13. La mini rimonta di Scafati viene fermata sul nascere e al riposo lungo è 40-23 con Baldasso già a quota 15 punti. Al rientro in campo, Tortona scappa via e sul 56-27 al 25esimo la partita è virtualmente chiusa. 70-41 al 30esimo, 78-45 al 35esino. Finisce 89-52.

Tortona tira 15/43 da tre e trova la doppia cifra da quattro giocatori. Per Scafati, unico a salvarsi è Gamble con 18 punti e sei rimbalzi.

Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari 69-79

Sfida salvezza molto delicata alla Vitrifrigo Arena. Avvio con pochi canestri, 6-6, poi Pesaro prova a scappare sul 20-10. La Dinamo si sveglia, sorpassa 20-23, e allunga 24-33, poi 28-41 con un secondo periodo da 8-28. Al rientro è 0-7 per il 28-48 con time out immediato per Pesaro. Gli ospiti sono in controllo: 31-56, 38-68 con la difesa forte e le triple di Jefferson. A questo punto si apre un’altra partita. Al 30esimo è 42-68. Pesaro ha un sussulto per il 51-68 con i canestri di Visconti (19 punti alla fine per lui). Sassari non segna praticamente più. Ford suona la carica e al 37esimo è 67-71. Cinciarini commette errori fondamentali, Tyree (27 punti) è freddissimo e mette cinque punti in fila per il 69-79 finale. Pesaro, fischiato dai suoi tifosi a fine gara, ora è davvero in zona calda per la salvezza. La panchina di Buscaglia vacilla, si deciderà entro un paio di giorni. Sassari si gode la prima vittoria esterna in campionato.

Dolomiti Energia Trentino-EA7 Milano 74-79

Trento subito avanti 13-3, poi 20-7. Al decimo è 24-14. Milano rientra 28-22 , poi 32-31. Al riposo lungo è 41-38. Negli spogliatoi Messina striglia l'Olimpia che rientra con altra testa. Parziale da 2-16 e 43-54 al 26esimo. L"Aquila non molla e torna sotto 50-54. Al 34esimo è 64-64. Ancora parità sul 69, ma nell'ultimo minuto e mezzo Milano ingrana la quarta e vince 74-79 con i 17 punti di Napier, i 16 di Hall e i 12 di un ancora positivo Bortolani. A Trento non basta Graziulis da 20 punti. Entrambe vanno in Coppa Italia e si affronteranno nel quarto di finale a Torino.

Happpy Casa Brindisi-Germani Brescia 88-79

La curva brindisina contesta e non entra per i primi minuti. I padroni di casa mandano in campo l'ultimo arrivato, Frank Bartley. Restano fuori Jackson e Kyzlink. La Germani è 6-15 al quinto, ma Brindisi rientra con pazienza e al decimo è 19-21. Si accende Sneed per i padroni di casa ed è 26-26 al 14esimo. Morris con una tripla regala il 41-40 per la Happy Casa allo scadere di secondo periodo. La partita resta in equilibrio, ancora Sneed manda avanti brindisi 52-49 a metà del terzo periodo. Le triple di Bartley danno prima il 69-63, poi il 75-65 per i padroni di casa al 33esimo. Sul 78-70, la partita si infiamma. Brescia torna a 78-75, poi 80-77. Bartley trova una tripla impossibile con fallo di Della Valle e segna anche il tiro libero aggiuntivo, poi sigilla la vittoria con altri due liberi e 17 punti al suo esordio. Finisce 88-79, Brindisi respira, Brescia perde il primo posto utile per la griglia Coppa Italia. Ottimo Sneed, 28 punti in 29 minuti in campo

Estra Pistoia-Vanoli Cremona 64-60

La partita che vale l’accesso alla Coppa Italia la vince Pistoia al termine di 40 minuti tiratissimi. Pistoia è avanti 34-32 al riposo lungo, ma Cremona sorpassa 36-41 e resta avanti 47-52 alla fine del terzo periodo. La reazione di Pistoia è vigorosa è c’è il sorpasso sul 56-54. A questo punto Willis e Moore (20 punti) si prendono la squadra sulle spalle per il 64-57: Cremona non rientra e i toscani vincono 64-60 grazie anche ai 12 punti di Ogbeide. conquistando una storica qualificazione in Coppa Italia da neo promossa. Il Pala Carrara, tutto esaurito anche stasera, impazzisce di gioia.

Una Hotels Reggio Emilia-Segafredo Bologna 72-66

Le fatiche in Eurolega si fanno sentire per la Virtus Bologna che incappa in una serata negativa pur rimanendo agganciata per lunghi tratti. Reggio Emilia è avanti 35-29 al riposo lungo, ma la Virtus produce un terzo periodo da 14-24 per il vantaggio 49-53. Reggio Emilia, guidata da un ottimo Hervey (24 punti e 12 rimbalzi) e Galloway e Wbber, 13 punti a testa, riprende la testa e con un contro parziale da 23-13 vince 72-66. Alla Virtus non basta il solito Lundberg con 20 punti. Il 12/32 da tre punti condanna i bolognesi alla quinta sconfitta in campionato.

Umana Reyer Venezia-Ge. Vi. Napoli 81-89

Con la sconfitta di Brescia a Brindisi, Venezia è già certa del primo posto. Anche Napoli, in virtù della sconfitta di Scafati, sa già di andare a Torino tra le migliori otto. Ne nasce una bella partita tra due squadre giocano una bella pallacanestro . Napoli parte forte, 11-19, poi 21-29 al decimo. Campani avanti fino al 30-38, poi la Reyer torna sotto con Tucker (19 punti alla fine) e Parks, impatta sul 40-40 e sorpassa alla fine del tempo 47-46 (parziale 26-17). L’equilibrio regna sovrano anche nel terzo quarto, 67-67, poi Pullen (19 punti) inventa giocate sopraffine e Napoli vola sul 69-77. Gli ospiti mantengono il vantaggio 78-85 con i canestri di Zubcic (17) e Sokolowski (22) e vincono 81-89, qualificandosi alla Coppa Italia dove troveranno Brescia in un quarto di finale tutt'altro che scontato.

La classifica

1. Umana Reyer Venezia 22 punti *

2. Germani Brescia 22 *

3. Virtus Segafredo Bologna 20 *

4. EA7 Olimpia Milano 18 *

5. Dolomiti Energia Trentino 18 *

6. Una Hotels Reggio Emilia 18 *

7. Ge. Vi. Napoli 18 *

8. Estra Pistoia 16 *

9. Vanoli Cremona 14

10. Givova Scafati 14

11. Bertram Derthona 12

12. Openjobmetis Varese 12

13. Banco sardegna Sassari 12

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15. Nutribullet Treviso 8

16. Happy Casa Brindisi 6

* Qualificate alla Coppa Italia