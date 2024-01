Pozzecco esonerato dall'Asvel Villeurbanne: l'annuncio ufficiale del club

Il suo futuro era in bilico negli ultimi giorni, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Gianmarco Pozzecco non è più l'allenatore dell'Asvel Villeurbanne. Ad annunciarlo è stato lo stesso club francese che ha comunicato la decisione di separare le strade dal commissario tecnico dell'Italbasket. Il contratto è stato rescisso consensualmente e in modo amichevole dalle due parti.

Pozzecco esonerato, il comunicato

«La direzione della Ldlc Asvel ha deciso di separarsi da Gianmarco Pozzecco». Così esordisce la nota ufficiale del club francese, che è stata diffusa in giornata: «Ha raggiunto un accordo con l'allenatore italiano per una risoluzione amichevole del contratto, con effetto immediato».