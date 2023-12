Serie A, Bologna riabbraccia Polonara e si riprende la vetta. Milano in crisi: Messina verso le dimissioni?

E’ stato il giorno della Segafredo Bologna e di Achille Polonara. E’ il nono minuto di Virtus - Tortona, la panchina avversaria è in piedi, coach Ramondino applaude. Tutto il pubblico e i compagni applaudono. Si fermano tutti per il ritorno in campo dell’ala azzurra dopo la scoperta del tumore al testicolo e la chemioterapia a cui è stato sottoposto. Kyle Weems, che a Bologna ha giocato per quattro anni e a sua volta è stato osannato ad inizio partita, va verso di lui a stringergli la mano. E’ un momento bellissimo. Poi la Virtus strapazza Tortona 99-70 con sei giocatori in doppia cifra e uno Shengelia ancora leader a tutto tondo: 16 punti con 7 rimbalzi e 6 assist. Torna in testa alla classifica in coabitazione della Germani Brescia che vince in volata a Scafati facendo il parziale decisivo dal 73-71 al 77-85 e vincere poi 83-89. Cade la Reyer Venezia per mano di una scatenata Aquila Trento che vince 106-79 e sale al terzo posto in classifica. Prentiss Hubb si prende la squadra in mano con 22 punti, 6/12 da tre e 9 assist.

Luiss eroica al PalaTiziano, vittoria fondamentale contro Monferrato (79-74): Sabin superlativo

Olimpia Milano sempre più in crisi: perde a Sassari 89-83 dopo aver recuperato dal -14 e impattato nel finale con le triple di Shields (31 punti, 14 dei quali nell’ultimo periodo) e subisce la quinta sconfitta in campionato su 10 partite. Si parla di dimissioni dell’allenatore Ettore Messina, in giornata si capirà di più. Sale ancora Cremona, corsara a Varese, mentre Treviso si regala la prima gioia nella partita dei tanti ex contro Brindisi e la aggancia in classifica a due punti. Gli “ex” Brindisi producono 50 punti complessivi (Bowman 19, Zanelli 13, Harrison 12, Mezzanotte 6), Olisevicius ne aggiunge 15 con 6 assist. In panchina Frank Vitucci, cinque anni e mezzo alla guida dei pugliesi, sorride. La Happy Casa con i 60 punti segnati è il peggior attacco di giornata.

Male da due, 14/33, e soprattutto da tre con 6/29.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 16 punti

2. Germani Brescia 16

3. Dolomiti Energia Trento 14

4. Ge. Vi. Napoli 14

5. Umana Reyer Venezia 14

6. Una Hotels Reggio Emilia 12

7. Estra Pistoia 10

8. EA7 Olimpia Milano 10

9. Vanoli Cremona 10

10. Bertram Yatchs Tortona 10

11. Banco Sardegna Sassari 8

12. Givova Scafati 8

13. Carpegna Prosciutto 8

14. Openjobmetis Varese 6

15. Nutribullet Treviso 2

16. Happy Casa Brindisi 2