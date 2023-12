Luiss eroica al PalaTiziano, vittoria fondamentale contro Monferrato (78-74): Sabin superlativo

Eroica. La Luiss conquista due punti chiave per la salvezza in A2. E lo fa in un PalaTiziano dove il pubblico è accorso numeroso. Finisce 78-74 per i padroni di casa contro Monferrato, al termine di una partita intensa e combattuta. La squadra allenata da coach Paccariè mantiene la testa avanti per tutti e 40 i minuti. Grazie a Sabin (miglior marcatore del match con 27 punti) e Pasqualin, prezioso nel guidare la compagine universitaria. Una vittoria ottenuta soprattutto in difesa, con ripetuti raddoppi su Kelly e Pepper. Gli ospiti pagano una panchina corta e un utilizzo di pochi elementi. Non basta il tentativo di accorciare il punteggio nel finale, lo scarto raggiunto dai romani era ormai troppo ampio.

Primo quarto

La Luiss studia bene la difesa su Kelly, che rimane ingabbiato dal raddoppio. Sotto i tabelloni dei piemontesi, però, la squadra di casa fa fatica in avvio di partita. Miksa firma un parziale di 6-0 che tiene il punteggio in pareità (6-6). A chiudere i primi 10 minuti di gioco è la tripla di Murri, che porta gli uomini allenati da Paccariè sul +4.

Secondo quarto

Stavolta è Monferrato a soffrire a rimbalzo difensivo.

Non solo. Coach Di Bella ha difficoltà a trovare punti che non siano di Kelly o Pepper. E la Luiss ne approfitta, portandosi sul +7 dopo 3 minuti di gioco. Complice Sabin, con 13 punti e un avvio spumeggiante. Galleggiando in aria senza senza sosta. Ma non c'è solo lui. Anche Pasqualin disputa un'ottima partita in attacco e difesa. E raggiunge la doppia cifra che porta al +10 i padroni di casa a un minuto dall'intervallo.

Terzo quarto

Non può iniziare meglio la terza frazione. Tripla del +13 di Pasqualin. Poi inizia una sequenza di canestri segnati da 3 punti da una parte e dell'altra. Lo scontro è Sabin vs Kelly. Ma la Luiss mantiene le 7 lunghezze di vantaggio. Gli ospiti, però, impattano con la tripla dell'americano "dal parcheggio".

Quarto quarto

Dodici a zero di parziale Luiss (decisivo) in avvio di quarto. Blackout offensivo per Monferrato, complice un'ottima difesa di Valerio Cucci. In attacco, Sabin raggiunge 26 punti segnati a 5 minuti dalla fine. Monferrato prova a recuperare il gap con il fallo sistemato. Ma i padroni di casa sono bravi a gestire il risultato fino al + 4 finale.