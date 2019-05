I verdetti: Trento e Avellino ai play off, Cantù e Varese eliminate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima giornata di stagione regolare in Serie A, si decide la griglia dei play off. Trento e Avellino vincono a Brindisi e Pistoia e conquistano i play off all'ultimo respiro come Trieste. Fuori Cantù e Varese. Si comincia sabato prossimo con questi accoppiamenti: MIlano (1) - Avellino (8), Cremona (2) - Trieste (7), Venezia (3) - Trento (6), Sassari (4) - Brindisi (5). Tutto deciso invece per la retrocessione con la penalizzazione di otto punti decisa dal Consiglio federale che ha condannato Torino all'ultimo posto.HAPPY CASA BRINDISI - DOLOMITI ENERGIA TRENTOTrento, finalista nelle ultime due finali scudetto, si gioca tutto e trova con le triple il primo vantaggio 2-8. Gaffney manda avanti Brindisi 16-15. Il primo quarto si chiude 20-19. Moraschini schiaccia il 29-25, poi mette la tripla del 34-33. Al riposo lungo è 41-38. Brindisi prova l'allungo, 48-41, ma Trento rientra e sorpassa, 48-49. Clark da una parte e Forray danno spettacolo, 60 pari al 30esimo. Forray e Hougue sono un fattore l'Aquila per il 64-72 ospite al 35esimo. Brindisi rientra fino al meno due, ma non basta, Trento passa al Pala PentassugliaBrindisi perde il quarto posto, Trento nei play off.UMANA VENEZIA - GERMANI BRESCIAVenezia vuole chiudere al meglio dopo alcune prestazioni opache. Avvio da 8-1, poi 15-7 e 26-17. La Reyer non trova più la via del canestro e Brescia sorpassa 29-32 al 16esimo. Dopo 20 minuti è 39-40. De Raffaele si fa sentire negli spogliatoi e Venezia rientra con grinta, 54-45 al 26esimo. De Nicolao e Watt regalano il 69-53 al 30esimo. La Reyer controlla e chiudeORI ORA PISTOIA - SIDIGAS AVELLINOPistoia, retrocessa sul campo, è stata salvata dalla decisione di penalizzare Torino. La partita diventa ininfluente per i toscani, irpini che cercano una vittoria per sperare. Dopo dieci minuti è 24-20, poi 30-20 al 14esimo. La Scandone rientra e sorpassa nel finale con un canestro di Harper, 44-45. La partita cambia completamente inerzia e punteggio e Avellino vola sul 45-67 con un parziale da 1-22 in sei minuti. La Ori Ora non ne ha più, Avellino avanti 63-80 al 34esimo, vincee strappa i play off con i dentiSEGAFREDO BOLOGNA - OPENJOBMATIS VARESEE' la "Champions night" ovvero la festa per celebrare la vittoria della Virtus in Champions league. Partita a lungo equilibrata, 19 pari, poi 27-24 al 15esimo. Bologna resta avanti 45-37, ma Varese ha pazienza e pareggia sul 48 al 24esimo. La Virtus non molla e torna avanti 70-59 al 32esimo. Varese crolla e perde. A quota 32 punti esce amaramente, lo scorso anno con gli stessi punti arrivò sesta. Inutili i 30 punti di Avramovic.BANCO SARDEGNA SASSARI - ACQUA SAN BERNARDO CANTU'Cantù deve vincere per entrare nei play off. La squadra ospite parte forte, 5-14 al quinto. La Dinamo ha pazienza, riduce 23-24, poi sorpassa 30-29. Polonara regala un mini vantaggio, 45-40, poi 50-44. La partita resta molto equlibrata, 61-61 al 26esimo. Cantù segna con continuità e va avanti 65-72 al 33esimo. Sassari si scuote e Spissu e Pierre infiammano il Pala Serradimigni con un parziale da 13-0 per il 78-72. La Dinamo resiste, vincee conquista il quarto posto. Cantù eliminata.GRISSIN BON REGGIO EMILIA - VANOLI CREMONAPartita ininfluente ai fini della classifica con Reggio già salva e Cremona sicura seconda. Ne viene fuori una bella partita, Reggio parte forte, 17-12 al quinto, 29-27 al decimo. Ritmi altissimi, 38-36 al 15esimo, 55-43 al 20esimo. Johnson Odom è già quota 19 punti. Emiliani ancora avanti 68-59 al 30esimo. Cremona rientra fino al meno uno, 72-71 al 33esimo. Reggio ancora avanti di uno all'inizio dell'ultimo giro di orologio, Richard segna il libero dell', Ricci sbaglia la tripla. Finisce così.FIAT TORINO - VL PESAROPartita velata da grande tristezza per la retrocessione di Torino decisa dal Consiglio federale. Già previsto il ricorso, ma la sorte dell'Auxilium sembra segnata. I padroni di casa partono bene, 12-5, poi 26-17 al decimo. Fiat ancora avanti 39-28 al 16esimo. Pesaro non reagisce, tira 2/20 da tre, Torino avanti 52-35 al riposo lungo. Al 24esimo è 61-38 e la partita di fatto finisce qui. 81-56 al 34esimo,il finale e almeno sul campo Torino esce con onore. Pesaro salva ma il finale di stagione è stato deludente.AX MILANO - ALMA TRIESTEMilano sicura prima, Trieste per i play off. L'Alma parte forte 0-11, poi 6-14 al sesto e 14-22 al decimo. L'Olimpia non ci sta e sorpassa 23-22, poi 31-26 con Cinciarini e Kuzminskas. Milano tiene, è 53-43, poi 59-51 al 25esimo. Trieste rientra con le triple, Milano resta avanti soltanto 67-65 al terzo riposo. Partita in equlibrio anche nell'ultimo periodo, Milano conserva sempre un margine minimo tra i 5 e i sette punti, Trieste arriva fino al meno due, ma alla fine è(Della Valle 21 punti). Trieste in ogni entra nei play off da settima (e da neo promossa). Festeggiano i quasi 500 tifosi triestini.