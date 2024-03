Basket, dove vedere in tv la giornata 24 di serie A. Lunedì il posticipo tra Brescia e Bologna

Ci vorranno tre giorni per stabilire la capolista al termine della giornata numero 24 in Serie A. Il posticipo di lunedì tra Germani Brescia e Virtus Bologna può valere il primo posto di giornata e in prospettiva anche della stagione regolare. Bologna viene da due pesanti sconfitte in Eurolega che la allontanano dai primi sei posti in classifica che garantiscono l’accesso diretto ai Play off. Oggi invece sarebbe ottava e giocherebbe i play in dopo essere a lungo seconda e terza in stagione. Evidente il calo fisico e mentale degli uomini allenato da Luca Banchi.

Si comincia, intanto, con i due anticipi di oggi, il primo tra la lanciatissima Pistoia e l’altrettanto in salute Treviso e poi Trento contro Sassari, un vero e proprio spareggio per un posto nei play off. Domani l’Olimpia Milano, rinfrancata incede da due vittorie in Europa, ospita Napoli che dopo la vittoria della Coppa Italia ha un pò frenato. Tortona e e Scafati, anch’esse nel gruppone a quota 22, giocano in casa rispettivamente contro Varese e Brindisi. Pesaro, che domenica scorsa ha battuto Bologna, cerca una nuova impresa contro Reggio Emilia che in trasferta non vince dal 10 dicembre scorso. Venezia infine va a Cremona per cercare di agganciare temporaneamente Brescia in testa, ma i lombardi sono reduci da tre sconfitte consecutive e vuole tornare alla vittoria.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 34 punti

2. Umana Venezia 32

3. Virtus Segafredo Bologna 32

4. EA7 Olimpia Milano 30

5. Una Hotels Reggio Emilia 26

6. Estra Pistoia 24

7. Ge.Vi. Napoli 24

8. Bertram Tortona 22

9. Banco Sardegna Sassari 22

10. Givova Scafati 22

11. Dolomiti Energia Trentino 22

12. Vanoli Cremona 18

13. Openjobmetis Varese 18

14. NutriBullet Treviso 16

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 14

16.

Happy Casa Brindisi 12

La programmazione televisiva

Sabato 23 marzo 2023

Ore 19: Estra Pistoia - NutriBullet Treviso Basket (DAZN)

Ore 20.30: Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari (DAZN – Eurosport 2)

Domenica 24 marzo 2024

Ore 16.30: Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia (DAZN – Eurosport 1)

Ore 17: Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese (DAZN)

Ore 18.15: Carpegna Prosciutto Pesaro - UNAHOTELS Reggio Emilia (DAZN – DMAX canale 52)

Ore 18.30: Givova Scafati Basket - Happy Casa Brindisi (DAZN)

Ore 19: EA7 Milano - Generazione Vincente Napoli Basket (DAZN)

Lunedì 25 marzo 2024

Ore 20: Germani Brescia - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)