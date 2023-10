Basket, al via la quarta giornata in Serie A: big match tra Tortona e Milano

Con l’anticipo tra Vanoli Cremona e Una Hotels Reggio Emilia scatta domani la quarta giornata del campionato di serie A. Il big match sarà a Casale Monferrato tra Derthona Basket e EA7 Olimpia Milano. Per entrambe una settimana storica nelle coppe europee: per i piemontesi l’esordio assoluto in Europa con la vittoria in Champions League contro Murcia, per le scarpette rosse la grande serata in casa contro l’Olympiacos che ha celebrato Gigi Datome e altri sei campioni dell’era Armani, anche se poi è arrivata la sconfitta a Madrid. Due testa coda sono le partite tra Treviso contro Venezia e Pistoia contro Brescia, le squadre di casa ancora a zero punti, quelle in trasferta ancora imbattute. La Virtus Bologna, che stasera riabbraccia Milos Teodosic dopo che il “mago di Valjevo” ha giocato per quattro anni in maglia bianconera, ospita la Dinamo Sassari.

Pesaro contro Scafati e Varese contro Trento sono due partite al momento che coinvolgono la medio bassa classifica ma tra squadre ben costruite. Infine Napoli contro Brindisi è un “derby del sud” ricco di spunti.

Napoli vuole continuare a volare alto, Brindisi cerca la prima vittoria in campionato, dopo che in settimana è stata sconfitta anche in Fiba Europe Cup dopo un tempo supplementare da Saragozza di Cinciarini e Watt.

LA CLASSIFICA: Bologna, Venezia e Brescia a quota sei punti, Napoli, Milano, Trento, Tortona e Reggio Emilia a quattro punti, Cremona, Pesaro, Scafati, Varese e Sassari con 2, chiudono Pistoia, Treviso e Brindisi a zero.

Dove vederla: la programmazione completa

Sabato 21 ottobre - ore 20.30: Vanoli Cremona - Una Hotels Reggio Emilia Dazn e Eurosport 2)

Domenica 22 ottobre - ore 16.30: Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino (Dazn e Eurosport 2)

domenica 22 ottobre - ore 17: Nutribullet Treviso - Umana Reyer Venezia (Dazn)

domenica 22 ottobre - ore 17.30: Ge.Vi. Napoli - Happy Casa Brindisi (Dazn)

domenica 22 ottobre - ore 18-15: Bertram Derthona Tortona - EA7 Milano (Dazn e DMax, canale 52 del ddt)

domenica 22 ottobre - 18.30: Carpegna Prosciutto Pesaro - Givova Scafati (Dazn)

domenica 22 ottobre - ore 19.30: Estra Pistoia - Germani Brescia (Dazn)

domenica 22 ottobre - Virtus Segafredo Bologna - Banco Sardegna Sassari (Dazn)

La Serie A femminile su Rai Sport

La Federazione italiana pallacanestro e la Lega basket femminile comunicano la partnership con la RAI per la trasmissione in chiaro, sul canale RaiSportHD numero 58, di gare del campionato Techfind Serie A1 2023/2024 di stagione regolare e le partite dei Playoff scudetto.. La prima diretta vedrà sfidarsi La Molisana Magnolia Campobasso e Passalacqua Ragusa domenica 22 ottobre alle ore 20 presso La Molisana Arena di Campobasso. Un match tra due formazioni ambiziose e in grande crescita.