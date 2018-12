Basket, Petrucci: «Sul caso Cantù sono ottimista»

«Sulla situazione di Cantù sono ottimista». È telegrafico il presidente della Fip, Gianni Petrucci, sul caso Cantù, club che vive un momento difficile dopo la bancarotta del patron Dmitri Gerasimenko. «Non tutti - evidenzia Petrucci - hanno un Armani, uno Zanetti Segafredo o un Brugnaro, imprenditori che tengono in mano l'economia. Le altre società sono formate da dirigenti volontari che si impegnano e che riescono a tenere le loro squadre nella massima serie. Il basket è uno sport sufficientemente sano. Noi applichiamo semplicemente le leggi dello Stato, ma nessuno può garantire che non ci saranno dei fallimenti. Quando una squadra fallisce ci si chiede sempre quali controlli ha fatto la federazione, ma si fanno semplicemente i controlli previsti dalla legge, se poi quella società non paga i fornitori noi non possiamo saperlo». L'introduzione del Fair Play Finanziario da parte della LBA soddisfa Petrucci: «Abbiamo visto il nuovo regolamento con grande piacere. Faccio i complimenti a Bianchi e a tutte le società, non era facile perché ci sono società tranquille con grandi imprenditori e altre che fanno i miracoli per iscriversi al campionato. Il nuovo regolamento è un grosso passo avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA