Basket, domani scatta la Coppa Italia. Brescia difende il titolo, Milano e Bologna all'assalto

Scatta domani alla Inalpi Arena di Torino la Coppa Italia di pallacanestro targata Frecciarossa. La grande novità è la contemporanea assegnazione del torneo maschile e di quello femminile. Domani e dopo domani i quarti di finale maschili, sabato le semifinali e domenica la finalissima alle ore 17.45. Si comincia con EA7 Olimpia Milano contro Dolomiti Energia Trentino, a seguire Umana Venezia (testa di serie numero 1) contro Estra Pistoia alle ore 20.45. Giovedì, agli stessi orari, sarà poi il turno della Segafredo Bologna che gioca contro la Una Hotels Reggio Emilia, mentre la Germani Brescia detentrice del torneo, affronterà la Ge.Vi. Napoli che ha battuto in campionato dieci giorni fa. Sarà possibile seguire tutte le partite in diretta tv su DMAX (in chiaro, canale 52 del digitale terrestre) ed Eurosport 1, con la finale che verrà proposta sempre in chiaro anche da Nove. Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN.

Come detto, la novità di questa edizione è rappresentata dalla Coppa Italia femminile. La Final Four si giocherà venerdì con le semifinali tra Venezia contro Allianz Geas Sesto San Giovanni, alle ore 17, e Famila Schio contro Eirene Ragusa alle 19.45. La finale domenica alle 14.15, prima di quella maschile. Una curiosità: nell’edizione 2019 le semifinali furono identiche, e la finale, a sorpresa, fu Geas-Ragusa: vinsero le siciliane, ultima squadra a spezzare l'egemonia di Schio, che ha vinto cinque delle ultime sei edizioni giocate.

La madrina dell’intera manifestazione è Diletta Leotta, ambiassero dell’evento maschile è Carlton Myers, di quello femminile Chicca Macchi.

Tanti eventi collaterali e una festa anche fuori dal campo

Tutte le sere sarà protagonista la vocalist torinese Elena Castagnoli, in arte Joy, che intratterrà il pubblico sia dentro l’arena che nel foyer. Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti, sarà il grande protagonista dell'intrattenimento mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, accompagnato da DJ Aladyn e dalla vocalist Francesca Tosarello. L’appuntamento è in arena per gli intervalli lunghi, tra secondo e terzo periodo, dei quarti di finale e nel foyer dalle 23 di mercoledì e giovedì. Sabato 17 e domenica 18 i time out delle partite saranno animati dalle "Roca Girls", la crew di cheerleader del Monaco Basket. Lega Basket ha allestito un’area dedicata agli e-sports ed al gaming, aperta tutti i giorni e per tutti, con quattro postazioni attrezzate con console di gioco e maxi schermi per vedere le partite.

Tra gli eventi collaterali, un Clinic internazionale che ospiterà venerdì 16 e sabato 17, le lezioni di grandi allenatori come Sergio Scariolo, Terry Stotts, per 11 anni head coach in NBA con i Portland Trail Blazers; Georgios Dikaioulakos coach della Famila Schio e della Slovenia; Marco Ramondino, allenatore dell’anno della Serie A 2022-23 ed il Commissioner degli arbitri Italiani Luigi Lamonica.

Il programma completo e la programmazione televisiva

Quarti di finale

mercoledì 14 - ore 18: DMAX/ Eurosport 2/ Discovery + | EA7 Milano (4) - Dolomiti Energia Trentino (5)

mercoledì 14 - ore 20.45: DMAX/ Eurosport 2/ Discovery + | Umana Reyer Venezia (1) - Estra Pistoia (8)

giovedì 15 - ore 18: DMAX/ Eurosport 1/ Discovery + | Virtus Segafredo Bologna (3) - Una Hotels Reggio Emilia (6)

giovedì 15 - ore 20.45: DMAX/ Eurosport 1/ Discovery + | Germani Brescia (2) - Ge. Vi. Napoli (7)

Semifinali

sabato 17- ore 18: DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +: vincenti gare mercoledì

sabato 17 - ore 20.45: DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +: vincenti gare giovedì

Finale

Domenica 18 febbraio - ore 17.45: NOVE/ DMAX/ Eurosport 2/ Discovery +: vincenti delle semifinali