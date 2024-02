Basket, serie A, Brescia domina e resta prima. Bologna, Milano e Venezia restano in scia

Prima della pausa per la Coppa Italia, dal 14 al 18 febbraio, e poi per le due partite della Nazionale, in campo il 22 contro la Turchia e il 25 in Ungheria, vincono tutte e quattro le prime in classifica. Brescia tramortisce Reggio Emilia con un 15-0 iniziale e poi domina e ottiene la sedicesima vittoria in campionato. Dietro tengono il passo Bologna, che controlla contro Scafati poi allunga nel finale, Venezia che abbatte Pistoia e Milano che tiene lontano Brindisi sempre più ultima in classifica e ora costretta a vincere almeno tre partite in più di Treviso che ha vinto una pazza partita a Trento e mette un mattonino prezioso per la salvezza.

Nba, i Detroit Pistons tagliano Gallinari. L'azzurro è free agent ed è libero di cercare squadra

Varese vince il posticipo contro Pesaro e fa un grande passo verso la salvezza, salendo a quota 16.

Pesaro resta penultima a 10 punti e con il doppio confronto sfavorevole contro i lombardi. Nell’anticipo Tortona batte anche Sassari e conquista la quarta vittoria consecutiva da quando è arrivato de Raffaele in panchina. Decide il 42-25 del secondo tempo che lancia i piemontesi a quota 20 in classifica. Sassari ancora fragile in trasferta, una sola vittoria su otto partite.

Da mercoledì 14 febbraio sarà Coppa Italia fino a domenica 18. Si gioca all’Inalpi Arena di Torino, già tutto esaurito per semifinali e finale. Si comincia mercoledì alle ore 18 con EA7 Milano contro Dolomiti Energia Trento, poi alle 20.45 Umana Venezia contro Pistoia. Il giorno dopo gli altri due quarti di finale tra Virtus Segafredo Bologna e Una Hotels Reggio Emilia e a seguire Germani Brescia contro Ge.Vi. Napoli. Sabato le semifinali, domenica la finale alle 17.45. Tutte le partite in diretta e in chiaro su Nove e DMax e su Eurosport 1 e 2. Spazio anche per la Coppa Italia femminile. Venerdì 16 prima Venezia contro Sesto San Giovanni, poi Schio contro Ragusa.

Umana Venezia-Estra Pistoia 96-69

La resistenza di Pistoia dura meno di quadro minuti, poi Venezia, guidata da un ottimo Tucker (alla fine 20 punti), allunga sul 20-9 e chiude avanti 27-12 il primo quarto. Nel secondo periodo gli ospiti segnano appena dieci punti e si va al riposo lungo sul 51-22. I restanti 20 minuti servono a definire il punteggio: Venezia tocca il +38 sul 71-33 e sull’81-43. Finisce 96-69 e la vittoria da alla Reyer la spinta giusta per la Coppa Italia che affronterà da testa di serie numero uno. Tra tre giorni sarà ancora la stessa partita e chissà che i toscani non abbiano capito da questa partita come fermare la Reyer.

Ea7 Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi 69-55

Brindisi gioca un buon primo quarto, chiuso avanti 13-14, costringendo Milano a ritmi molto bassi e molti errori al tiro. Messina è visibilmente contrariato, la partita resta brutta dal punto di vista dello spettacolo, l’Olimpia allunga 25-18 con Bortolani protagonista, cinque punti e due assist. Al riposo lungo è 36-25. Al rientro dagli spogliatoi, Brindisi segna appena cinque punti nei primi cinque minuti e i padroni di casa vanno 46-30. Al 30esimo è 55-42. Le pessime percentuali al tiro per Brindisi (alla fine 13/51 da due e 6/20 da tre) dilatano il distacco: 61-45 al 34esimo. Milano (Napier 11 punti, Voigtmann 10) controlla e vince 69-55. Per Brindisi Sneed è il migliore con 17 punti, anche se con 6/19 dal campo. Bene Bayehe con 10 punti e 9 rimbalzi.

Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso 82-85

Treviso ha vissuto una settimana non facile dopo lo sfogo di coach Vitucci a seguito della sonora sconfitta di domenica scorsa contro Bologna. In campo prova a dare una scossa: 10-14 al quinto, 24-28 al 13esimo, 32-40 al 16esimo. Al riposo lungo è 34-50. Dagli spogliatoi, Treviso non molla, 45-60, ma Trento si riavvicina 57-64, poi 61-65 al 33esimo. Treviso sbanda, Trento arriva fino al 78-79 a novanta secondi dalla fine. Ultimi 50 secondi tutti di un fiato. Treviso trova l’80-82, sbaglia la tripla del +5 e subisce il pareggio di Graziulis. A 15 secondi dalla fine è 82-82. Dopo il time out Zanelli mette la tripla dell’82-85, Alviti sbaglia quella del pareggio e gli ospiti festeggiano una vittoria fondamentale per la salvezza.

Vanoli Cremona-Ge.Vi. Napoli 90-83

Cremona vuole tornare alla vittoria dopo tre sconfitte e prova subito a sorprendere Napoli: 18-13, poi 22-18 al decimo. Zegarosky regala il 30-21. Adrian trova la nona tripla di squadra del primo tempo per il 43–31. Al riposo lungo è 46-36. Il terzo periodo cambia inerzia e punteggio. Napoli produce un parziale da 16-29 per il 62.65. Cremona riprende in mano la partita ancora con le triple (alla fine 15/37): al 35esimo è 75-71.. Denegri, esordiente in Serie A, (19 per lui alla fine) mette la tripla dell’86-78, Napoli cerca un acuto finale senza successo. Per i partenopei terza sconfitta consecutiva e ora vanno in Coppa Italia ad affronater Brescia nel quarto di finale di giovedì.

Segafredo Bologna-Givova Scafati 94-67

Bologna vince una partita tutto sommato senza patemi. La Virtus è già avanti 23-14, poi 31-21 al decimo. Scafati si riavvicina 39-35, ma la Segafredo produce un parziale 10-3 e va al riposo lungo avanti 49-38. Gli ospiti restano agganciati alla partita, 52-48, prima che la Virtus dia la spallata decisiva per il 68-52 alla fine del terzo periodo. Gli ultimi dieci minuti sono una formalità per i padroni di casa che restano secondi in classifica. Belinelli, 18 punti, ancora il migliore dei suoi. Zizic 12 punti e 13 rimbalzi.

Germani Brescia-Una Hotel Reggio Emilia 86-63

Brescia domina e abbatte anche Reggio Emilia. Pronti via ed è subito 15-0, poi 22-2 e 29-10 al decimo. La Leonessa allunga, 43-21, poi 53-27 al riposo lungo. Il terzo periodo chiude di fatto la partita, 67-36, poi gli ultimi dieci minuti segnano l’86-63 finale. Per Brescia segnano tutti: Gabriel 20 punti con sei triple segnate, Bilan 12 punti e 9 rimbalzi, Akele 9 punti e 10 rimbalzi. Per Reggio Galloway 16 punti

Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Pesaro 91-80

Varese parte forte e concentrata, 26-14, poi 31-21. Con pazienza Pesaro rientra e impatta sul 37-37. All’intervallo lungo è 47-43. Varese conserva sempre un vantaggio minimo e resta avanti 69-64 al 30esimo. Pesaro non da mai l’impressione di poter rientrare completamente, si avvicina fino al 76-70, ma Varese tiene bene e vince 91-80 Brown 18 punti, Hanlan 17, Mannion 12 con 8 assist. Per Pesaro ottava sconfitta consecutiva.

La classifica

1. Germani Brescia 32 punti

2. Segafredo Bologna 30

3. EA7 Olimpia Milano 28

4. Reyer Venezia 28

5. Una Hotels Reggio Emilia 22

6. Ge.Vi. Napoli 22

7. Bertram Tortona 20

8. Givova Scafati 20

9. Dolomiti Energia Trentino 20

10. Estra Pistoia 18

11. Vanoli Cremona 18

12. Openjobmetis Varese 16

13. Banco Sardegna Sassari 16

14. NutriBullet Treviso 12

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

16. Happy Casa Brindisi 8