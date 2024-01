Milan-Atalanta in Coppa Italia: dove vederla, probabili formazioni e orario

Giornata ricca nel mercoledì di Coppa Italia. Non solo il derby della Capitale tra Lazio e Roma, ma anche il big match di San Siro tra Milan e Atalanta che metterà in palio il pass per la semifinale. I rossoneri hanno ottenuto una vittoria convincente in campionato contro l'Empoli e stanno ritrovando alcune certezze. La Dea, invece, ha ottenuto solo un punto nell'ultima gara contro la Roma. La vincente troverà in semifinale una tra Juventus e Frosinone. Dalla parte opposta del tabellone, invece, la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione e sfiderà una tra Lazio e Roma.