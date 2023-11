Roma, Spinazzola e Pellegrini in dubbio per il derby. Mourinho spera nel recupero sprint

È la settimana decisiva per i recuperi di Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini. Oggi la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria dopo la vittoria per 2-1 con il Lecce, ma entrambi sono rimasti in infermeria. Un giorno perso in vista del derby del 12 novembre. Il dipartimento medico, assieme agli addetti al recupero degli infortunati, stanno lavorando per rimetterli in piedi e magari farli partire con la squadra per la Repubblica Ceca dove giovedì i giallorossi affronteranno lo Slavia Praga.

Pellegrini e Spinazzola, domani la giornata decisiva

La giornata decisiva sarà domani, se svolgeranno la rifinitura allora Mourinho potrà portarli con sé anche se le speranze sono ridotte al minimo.

L’esterno ha una lesione muscolare, così come anche il Capitano (al flessore) e il rischio ricadute è dietro l’angolo. Forzare in una partita ad alto livello di agonismo come la stracittadina può diventare controproducente.

Più plausibile il recupero completo dopo la sosta che con consentirà ai giocatori anche di allenarsi con continuità durante la pausa. Resta in infermeria Smalling che, come da ammissione di Mourinho, ci metterà più tempo. L’obiettivo è tornare a dicembre, ma dipenderà dal dolore che gli provoca il ginocchio sinistro. Il centrale è affetto da una condropatia al tendine rotuleo e relativa usura della cartilagine.