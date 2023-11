Roma, l'attacco è tra i migliori in Italia: sono 12 i giocatori andati in gol da inizio stagione

L’attacco della Roma continua a produrre. I due gol di ieri contro il Lecce, arrivati in pieno recupero, hanno portato il reparto a quota 22 reti (il terzo in Serie A dopo Inter 27 e Napoli 24), segnate da 12 giocatori diversi. L’ultimo è stato Azmoun, prima di lui Belotti, Aouar, Spinazzola, Dybala, Sanches, Cristante, Lukaku, Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy. Un cambiamento radicale rispetto allo scorso anno in cui Abraham era il giocatore con l’xG più alto di tutta la Serie A (il rapporto tra i gol segnati e le occasioni).

Dati a cui si aggiungono le 8 reti realizzare in Europa League e gli 8 pali colpiti da inizio stagione.

Non solo, Lukaku è il giocatore nella storia della Roma con l’avvio più prolifico, si piazza solamente dietro a Batistuta. Un avvio del genere non si vedeva dal 2020/21 quando alla guida della Roma c’era Fonseca: all’epoca i gol totali segnati a questo punto della stagione erano 31 (24 in campionato e 7 in Europa), ma ne aveva subiti di più (16 contro 14).

I numeri possono crescere e anche di molto, perché il reparto offensivo giallorosso è uno di quelli meglio assortiti del campionato. Da Lukaku a Dybala, passando per Azmoun, Belotti ed El Shaarawy, tutti giocatori che hanno nel dna l’istinto del gol.