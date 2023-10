Roma, tanti dubbi per il Monza: Smalling ancora ai box, fermi anche Sanches e Llorente

Anche oggi Chris Smalling non ha partecipato all’allenamento che si è svolto stamattina con i pochi componenti della squadra a disposizione di José Mourinho. L’inglese è fermo da un mese per un problema tendineo e il suo recupero sarebbe una boccata d’ossigeno per la difesa ormai in emergenza da quattro partite.

Lukaku entra nella storia: è nella top 10 dei migliori marcatori delle nazionali. Da domani via agli allenamenti a Trigoria

Cristante ha provato a metterci una toppa adattandosi a centrale, ma la situazione rischia di precipitare. Domani pomeriggio saranno tutti a disposizione (nazionali compresi) per preparare la gara contro il Monza (domenica ore 12.30) e le attese sono per Smalling, Llorente e Renato Sanches.

Se almeno uno dei due centrali si allenerà allora giocherà domenica con Mancini e Ndicka, lasciando libero Cristante di tornare in mediana con Paredes e Aouar (oggi a Trigoria per una seduta defaticante dopo gli impegni in nazionale).

Restano ai box Pellegrini e Dybala (in miglioramento), mentre in attacco sono confermate le due torri Lukaku-Belotti. Sulle corsie spazio a Karsdorp e Spinazzola, quest’ultimo rimasto nella Capitale nelle due settimane di sosta in cui ha seguito una tabella personalizzata di allenamenti.