La Roma risponde alla Juventus: 3-0 al Pomigliano. Giallorosse ancora a punteggio pieno

Dopo la sconfitta in Supercoppa la Roma femminile riparte nel migliore dei modi e rimane a punteggio pieno in campionato. Battuto il Pomigliano (3-0), senza problemi, nella prima "storica" serale in Serie A, in casa, delle giallorosse. Adesso il bottino dopo 12 partite è di 36 punti: sempre +6 sulla Juventus che nel pomeriggio ha battuto 2-1 il Milan. Una dimostrazione importante dopo la delusione di Cremona che forse qualche strascico lo avrebbe potuto lasciare. Così non è stato.

Milan-Roma, Lukaku pensaci tu: 5 gol ai rossoneri. In stagione viaggia a una rete ogni due partite

Apre Viens, Raddoppia Feiersinger. Haavi chiude i giochi

Alla fine del primo tempo la partita è chiusa. La Roma apre con Viens - destro dal limite con enormi responsabilità di Gavillet - e raddoppia con Feiersinger dopo una bella azione sulla destra, iniziata da Linari e rifinita da Di Guglielmo. Una Roma, che ha iniziato a tre dietro, che nel primi 45 minuti centra anche due pali con Viens e Haavi nello spazio di un minuto e sbaglia con Giacinti una semplice occasione. Nella ripresa il sinistro dal limite dell'area di Haavi indirizza in maniera definitiva il match. Poi è quasi una ricerca continua del gol: ci provano Giacinti di nuovo e anche Giugliano col diagonale dal limite, ma la mira è imprecisa. Il palo lo centra anche Glionna, ma il risultato non cambia. Serata particolare per Ceasar, che tocca 100 presenze con la maglia giallorossa.

Testa alla Coppa

Non c'è riposo in questo 2024: la Roma torna in campo martedì (ore 16) in Coppa Italia contro il Napoli in trasferta nella gara d'andata dei quarti di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppa nazionale è un obiettivo delle giallorosse che puntano ad arrivare in finale per giocarsi un altro trofeo. Possibilità di sbagliare ce ne sono poche.