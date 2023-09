Roma-Empoli, le probabili formazioni: Dybala-Lukaku in attacco. Incognita Mancini, ok Aouar e Sanches

José Mourinho recupera pedine fondamentali in vista della gara contro l’Empoli di domenica. Ad oggi il reparto più in affanno resta la difesa con Mancini che sta provando a recuperare dalla contrattura alla coscia rimediata in Nazionale. Mourinho dovrà scegliere se impiegarlo all’Olimpico oppure aspettare la partita di coppa giovedì con lo Sheriff. Due partite facili sulla carta, in cui lo Special One non può permettersi di perdere altri calciatori per infortunio. Per questo Mancini giocherà solo se recuperato al 100%, altrimenti spazio a Ndicka che è ancora in attesa di esordire. Sicuro del posto Smalling, mentre Llorente potrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo tornano Aouar e Renato Sanches, ma resta in infermeria Pellegrini. L’ex Lione dovrebbe giocare mezzala sinistra, al centro Cristante e a destra è possibile la staffetta tra Bove e Reanato Sanches. Altrimenti, Paredes in regia e Aouar-Cristante mezzali. Sulla corsia di destra è in vantaggio Kristensen, su quella sinistra Zalewski (anche lui recuperato). In attacco la coppia dei sogni Dybala-Lukaku.

Probabili formazioni Roma-Empoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku

A disp.: Svilar, Boer, Llorente, Karsdorp, Celik, Renato Sanches, Pagano, El Shaarawy, Spinazzola, Azmoun, Belotti.

All.: José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

A disp.: Perisan, Stubljar, Bereszynski, Walukiewicz, Cacace, Tonelli, S. Bastoni, Grassi, Ranocchia, Kovalenko, Gyasi, Cancellieri, Shpendi, Destro.

All.: Paolo Zanetti