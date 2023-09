Totti apre a un ritorno alla Roma: «Mourinho mi vuole. Vediamo...»

Francesco Totti apre a un suo ritorno alla Roma: «Mourinho penso mi voglia. Così ha detto, o voi giornalisti avete scritto una sciocchezza? Lui ha detto una cosa, aspettiamo. Vediamo», ha detto l’ex attaccante della Roma in occasione dell'Italian Padel Award. Totti ha poi commentato l’inizio di stagione dei giallorossi: «Ci aspettiamo grandi cose dalla Roma. Deve arrivare in Champions con quella coppia, come è partita un po’ meno. Lukaku ha fatto due gol con il Belgio? Il Belgio è una cosa, la Roma è un’altra». Infine sulla Nazionale: «Alti e bassi, la prima partita così e così la seconda bene».