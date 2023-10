Ilary Blasi riconsegna i Rolex a Totti, ma sono solo tre su sei: l'incontro (con gli avvocati) in banca a Roma

C’è stato oggi presso una banca della Capitale l’incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex. La showgirl, però, ne ha riportati solo tre dei sei o sette che aveva dichiarato di aver prelevato dalla cassetta di sicurezza cointestata prima della separazione. All’incontro ha preso parte anche un perito, incaricato dall’ex attaccante di verificare l’autenticità degli orologi che ha confermato essere originali. Assieme ai due ex coniugi anche i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary e Antonio Conte per Totti.

Totti è pronto a pignorare i beni dell'ex cognata Silvia

Totti-Ilary, il caso dei Rolex

Dopo un anno e quattro mesi, dunque, Totti torna in possesso di alcuni degli orologi scomparsi dalla cassetta di sicurezza, la battaglia legale però è destinata a continuare sia per riavere indietro quelli mancanti sia per certificarne la proprietà.

Inoltre, il 24 gennaio 2024 il giudice del tribunale civile Simona Rossi ha fissato la seconda udienza in cui entrambi i coniugi puntano ottenere la separazione con addebito.