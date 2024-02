Lukaku alla ricerca del riscatto: vuole tornare titolare con il Monza

La forza della Roma è aver reagito al momento di appannamento di Romulo Lukaku. La squadra ha dimostrato di non essere “Big-Rom dipendente” perché è riuscita a inanellare una serie di risultati positivi nonostante la carenza di gol da parte del belga. In campionato l’ultima rete l’ha realizzata oltre un mese fa, era il 20 gennaio e i giallorossi ospitavano il Verona in casa. Era la prima di Daniele De Rossi in panchina e Romelu ha aperto le marcature mettendo la partita in discesa nonostante le mille difficoltà dovute a un cambio in panchina repentino. Da lì in poi in Serie A solo un assist lunedì scorso contro il Torino a Dybala, mentre in Europa ha segnato una rete pesantissima al Feyenoord nella gara d’andata a Rotterdam. Numeri che all’apparenza lasciano un po’ a desiderare, ma ciò che va analizzato sono anche le prestazioni.

Lukaku non ha mai giocato una partita con sufficienza, anzi si è messo sempre a servizio della squadra.

Rientrando in difesa se necessario e facendo allunghi anche nei tempi supplementari. Segnali che De Rossi ha recepito, ma che lo hanno spinto a ridurre il minuttaggio in campionato per farlo rifiatare. Nelle ultime due partite contro Frosinone e Torino, infatti, Romelu ha giocato rispettivamente 45 e 25 minuti. Poco se si analizza l’utilizzo nel resto della stagione: sempre titolare, ad eccezione della gara contro il Bologna in cui era squalificato. Inoltre, lo score realizzativo resta il migliore della rosa con 16 gol segnati (Dybala è a 12) e tre assist. Numeri che, però, devono essere incrementati a partire da prossimo match contro il Monza in cui il belga si aspetta di tornare a giocare titolare. Ieri non ha partecipato all’allenamento, oggi la squadra è a riposo e domani è prevista la ripresa. Con Lukaku pronto scalare la classifica marcatori di Serie A in cui al momento è al nono posto con nove gol.