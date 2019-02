La sindaca Raggi annuncia: «Lo stadio Paolo Rosi torna ai romani»

«Finalmente la casa dell'atletica romana, cuore pulsante di questo sport, torna agli atleti e alla città». Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione del taglio del nastro della nuova pista di atletica dello stadio Paolo Rosi. «Questo -aggiunge- era uno dei traguardi più importanti che volevamo raggiungere perché era dimenticato e, visto che lo sport deve essere per tutti, non potevamo accettare che ci fosse un impianto del genere dimenticato». «Purtroppo -sottolinea- abbiamo trovato l'impiantistica romana in una situazione di abbandono e, dunque, la stessa cura che abbiamo messo qui la stiamo mettendo anche in altri luoghi come Campo Testaccio e stadio Flaminio per i quali abbiamo avviato la bonifica e li stiamo restituendo alla funzione originale».



