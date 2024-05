Taekwondo, Vito Dell'Aquila campione d'Europa nei -58 kg. A Belgrado, l'oro olimpico di Tokyo bissa il successo di cinque anni fa

Quando sente profumo di Giochi, Vito Dell’Aquila si scatena. Il campione olimpico di Tokyo 2020 nel taekwondo si è messo oggi al collo la medaglia d’oro agli Europei di Belgrado, bissando il risultato raggiunto cinque anni fa a Bari. Un bel biglietto da visita per il classe 2000 di Mesagne, che a quasi due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi si conferma padrone assoluto della categoria dei -58 kg.

Sul quadrato della capitale serba, Dell’Aquila ha battuto per 2-0 l’israeliano Ori Patishi, poi ai quarti di finale ha domato l’ungherese Sharif Gergely Salim (sempre per 2-0). Nel penultimo atto, invece, ha sconfitto con lo stesso score l’azero Gashim Magomedov. Infine, nella finalissima il pugliese è riuscito a prevalere alla distanza, per 2-1, sul beniamino di casa Lev Korneev.

Continua dunque nel modo migliore il cammino verso Parigi di un Vito che, dopo aver conquistato il pass per Parigi, si prende così un altro successo che fa morale.

Lui che a 23 anni è già nell’Olimpo del suo sport, grazie al trionfo mondiale, a i due europei e a quello davvero indimenticabile a Tokyo 2020. «Momenti che porterò sempre nel cuore. Se penso a Parigi non sento pressione. L’obiettivo è confermare la medaglia d’oro, mi voglio divertire e vivere le cose con leggerezza». Beata gioventù.