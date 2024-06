Mike Tyson-Jake Paul, rinviato l'incontro trasmesso da Netflix: il motivo

Mike Tyson non scenderà sul ring contro Jake Paul. O almeno non lo farà per la data che era stata prestabilita dalla Most Valuable Promotions, che aveva scelto il 20 luglio come data per far tornare a combattere il cinquantasettenne. Proprio l'ex campione dei pesi massimi non ci sarà per quella data a causa di un responso medico che gli ha vietato di compiere sforzi. Per questo motivo, l'evento che si preannunciava molto ricco e in grado di generare un introito totale di circa 300 milioni di dollari, sarà posticipato.

Tyson-Paul, il motivo del rinvio

A dare la motivazione del rinvio è stata la stessa agenzia che ha organizzato l'evento spiegando in una nota che il combattimento sarà posticipato a causa di motivazioni mediche. Nella nota, infatti, si legge: «Durante una consultazione con professionisti medici sulla sua recente riacutizzazione dell'ulcera, è stato raccomandato a Mike Tyson un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi ritorni all'allenamento completo senza limitazioni».

Il cinquantasettenne aveva subito nelle scorse settimane una riacutizzazione di un'ulcera mente era in volo da Miami a Los Angeles. All'atterraggio dell'aereo è stato necessario l'intervento dei medici che hanno subito soccorso l'ex pugile.

La prossima data

Tutti gli appassionati che avrebbero voluto seguire la sfida in piena estate, dovranno aspettare di conoscere la nuova data che non è stata ancora annunciata. Questa sarà resa nota il 7 giugno, come annunciato dalla Most Valuable Promotions: «La salute e il benessere degli atleti sono la nostra massima priorità e supportiamo pienamente Mike nel prendersi il tempo necessario per consentirgli di esibirsi al livello che si aspetta da se stesso. Mike dovrebbe tornare al suo programma di allenamento completo nelle prossime settimane ed è ansioso di tornare sul ring. MVP prevede di riprogrammare la partita entro la fine dell'anno all'AT&T Stadium e non vediamo l'ora di assistere ad una gara emozionante e ben preparata tra questi due atleti eccezionali. La nuova data dell'incontro sarà annunciata venerdì prossimo, 7 giugno».

Le parole di Tyson

Iron Mike ha voluto rassicurare tutti i suoi fan con una dichiarazione: «Purtroppo, a causa della riacutizzazione dell'ulcera, il mio medico mi ha consigliato di alleggerire il mio allenamento per alcune settimane per riposarmi e recuperare. Il mio corpo è complessivamente in una forma migliore rispetto agli anni '90 e presto tornerò al mio programma di allenamento completo».

Le parole di Paul

A quelle dell'ex pugile, vero e proprio maestro del peek-a-boo, hanno risposto le parole dello youtuber Jake Paul. Lo sfidante dell'ex campione del mondo dei pesi massimi ha deciso di stuzzicare ancora il cinquantasettenne, come fatto (ma senza il minimo successo) durante il face off tra i due, con lo stesso Tyson che sembrava schernire i suoi atteggiamenti da bambino smorfioso: «Questo potrebbe averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque eliminato e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile entro la fine dell'anno. Sono pienamente a favore del rinvio dell'evento in modo che Mike Tyson non abbia scuse per la serata del combattimento. I miei fan sanno che non voglio affrontare Iron Mike se non al meglio, ma non ci sono errori: quando salirà sul ring con me, sarò pronto a rivendicare la mia W con un finale sensazionale».