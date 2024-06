Frankie Dettori vince un altro Derby: vuole continuare anche nel 2025

Al weekend dei Derby Frankie Dettori non poteva far mancare la sua firma. Se non era nell’ormai “abbandonata” Europa, né ieri a Epsom, dove ha vinto City or Troy, né oggi a Chantilly, dove ha vinto Look the Vega (non piazzato Diego Velazquez, il favorito allenato da Aidan O’ Brien), Frankie era però a Monmouth Park, nel New Jersey, dove si correva il Derby di quello stato americano.

Di 'corto muso'

Lo ha vinto come piacerebbe a Max Allegri, di un corto muso in sella a un cavallo chiamato Twirling Point.

In settimana sarà a Saratoga ed ha anche annunciato di aver momentaneamente rinunciato all’idea della pensione: «L’anno prossimo - ha detto - vorrei di nuovo tentare la carta del Kentucky Derby, sempre che la salute mi sostenga». «Cerco di fare il fantino come hobby e questo mi consente di divertirmi come non mi era mai capitato; è bello scoprire la chiave giusta per ottenere il meglio da ogni cavallo» ha anche commentato.